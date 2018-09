“Ahhh | ecco chi è!” Uomini e Donne | tutte pazze per Gianluca E ora salta fuori il suo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 settembre 2018)è ripartito dal trono over, ma con un grande assente. Dopo anni, Giorgio Manetti, ovvero Il Gabbiano, ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi. Si mormorava del suo addio da mesi, ma i fan stentavano a crederci. Poi, dopo tanti rumor, è arrivata la conferma che ha spiazzato tutti: Manetti ha abbandonato davvero il trono over. Lo ha fatto sapere poco prima che ripartisse la nuova stagione sulle pagine del settimanale Spy. E nell’intervista al magazine non solo ha confermato l’addio, ma ha spiegato anche la ragione. Ha lasciato lo studio che gli ha dato la notorietà per dedicarsi a un progetto di tutt’altro genere, “un’iniziativa a livello internazionale – ha anticipato Giorgio a Spy senza dare però troppi dettagli – In qualche modo porterò il pubblico in giro per il mondo, in location di un certo livello e con una modalità inedita. ...