Agenzia italiana del farmaco | Aifa | designato nuovo direttore generale

L'Agenzia italiana del Farmaco spiega come utilizzare i medicinali in estate : Nuova campagna informativa dell'AIFA, L'Agenzia italiana del Farmaco, sul corretto utilizzo dei farmaci durante i caldi mesi estivi. Con l'iniziativa Farmaci & estate, l'organismo dà utili consigli a tutti gli italiani. Il sole, il caldo, e i viaggi estivi sono tre dei principali motivi per prestare attenzione a come usiamo e conserviamo i farmaci, per conservarne inalterata la loro efficacia, la qualità, e il loro utilizzo in ...