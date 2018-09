Adr | a Fiumicino torna ' Librati' il bookcrossing tra i passeggeri

Adr : a Fiumicino torna Lìbrati - bookcrossing tra i passeggeri : Teleborsa, - Ha preso il via oggi 12 settembre, il calendario dei nuovi appuntamenti con autori apprezzati dal grande pubblico che presenteranno le loro novità letterarie ai passeggeri del Leonardo da ...

Adr : a Fiumicino torna "Lìbrati" - bookcrossing tra i passeggeri : Ha preso il via oggi 12 settembre, il calendario dei nuovi appuntamenti con autori apprezzati dal grande pubblico che presenteranno le loro novità letterarie ai passeggeri del Leonardo da Vinci nell'...

Fiumicino - anziano trovato morto con la testa fracassata/ Ultime notizie : casa a soqquAdro - furto finito male? : Fiumicino, anziano trovato morto in casa con ferite alla testa. L'abitazione messa a soqquadro: furto finito in tragedia? In corso le indagini degli inquirenti, non si esclude alcuna pista.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Adr : Centinaio - Fiumicino hub primario voli Italia-Cina - ampliare accordi bilaterali : Roma, 16 lug. (AdnKronos) - "Nei rapporti con la Cina, l'Italia rappresenta un punto di eccellenza in Europa, grazie all'attrattività della città di Roma ed al traffico turistico e business generato dall'aeroporto di Fiumicino". A sottolinearlo il ministro delle Politiche alimentari, forestali e del

Adr : Centinaio - Fiumicino hub primario voli Italia-Cina - ampliare accordi bilaterali : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Nei rapporti con la Cina, l’Italia rappresenta un punto di eccellenza in Europa, grazie all’attrattività della città di Roma ed al traffico turistico e business generato dall’aeroporto di Fiumicino”. A sottolinearlo il ministro delle Politiche alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, nel saluto inviato al convegno “Roma, il gateway europeo per la ...

Adr : con Fiumicino Roma gateway europeo per la Cina : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Avviare una strategia unitaria per potenziare ulteriormente le opportunità di sviluppo economico e di traffico da e per la Cina, attraverso Roma e il principale aeroporto italiano. E’ questo l’obiettivo sul quale concordano le maggiori realtà industriali e istituzionali coinvolte negli scambi tra i due Paesi (Adr, vettori cinesi pubblici e privati, tour operator, fornitori di servizi digitali), ...

Adr : con Fiumicino Roma gateway europeo per la Cina (2) : (AdnKronos) – Nel 2017 sono stati 750.000 i passeggeri trasportati dai vettori operanti tra Roma e la Greater China, con una crescita del 10% rispetto al 2016 e del 13.5% in relazione al solo mercato cinese. Il risultato è stato ottenuto anche grazie a un maggior riempimento degli aerei, passato dal 76.7% al 80.8% con un +4% rispetto al 2016. Anche il traffico merci è in aumento di circa il 30% rispetto al 2016, arrivando a quota 30mila ...

Adr : in 1° semestre 23 mln passeggeri +3 - 9% - giugno record a Fiumicino : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Cresce il traffico negli aeroporti romani e, in particolare, a Fiumicino che a giugno mette a segno un nuovo record con il 43esimo mese di incremento consecutivo per il lungo raggio. Nel primo semestre del 2018, secondo fonti delle compagnie aeree, sono circa 23 milioni i passeggeri transitati nel sistema aeroportuale romano, registrando un aumento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2017. Nel solo ...