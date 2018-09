Addio Drum Gun in Fortnite | perché Epic ha rimosso la Pistola a Tamburo

optimaitalia

: Addio #DrumGun in #Fortnite, perché Epic ha rimosso la Pistola a Tamburo - OptiMagazine : Addio #DrumGun in #Fortnite, perché Epic ha rimosso la Pistola a Tamburo - maxleva : RT @MusicOffWorld: Addio al padre dello steel drum moderno - alfredoalfabatt : RT @MusicOffWorld: Addio al padre dello steel drum moderno -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Ora che l'aggiornamento 5.40 è disponibile peri giocatori possono sguazzare nei nuovi contenuti. Purtroppo però è arrivata anche una sorpresa inaspettata: la rimozione, non sappiamo se temporanea o meno, dellaGun, la, insomma la Thompson. Nelle note della patch si legge di fianco a quest'arma una specifica parola: vaulted. Cosa significa, qual è la traduzione in italiano?Molto semplice: vaulted significa, diciamo, messa in cantina, quindi per ora laGun è stata messa da parte, nel vault. Lo studio di sviluppo non ha dato però nessuna spiegazione per l'estromissione di questa arma così popolare. Laera utilissima nelle situazioni di mischia, era in grado di stendere i nemici data la sua velocità di fuoco e la lunga gittata. Inoltre permetteva di costruire molto più velocemente di una Minigun e Light Machine Gun, rendendo queste ...