Accorsi mangia la pizza in Piazza San Marco a Venezia | è bufera sull’attore | la replica

Stefano Accorsi - mangia una pizza in Piazza San Marco a Venezia/ Il web : "che polemica inutile" : Stefano Accorsi mangia una pizza in Piazza San Marco a Venezia e scatena la polemica . Dopo la replica dell'attore, il web lo difende: "che commenti inutili".(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 08:13:00 GMT)

STEFANO Accorsi mangia UNA PIZZA IN PIAZZA SAN MARCO A VENEZIA/ La replica : "è solo perché ho usato le mani.." : STEFANO ACCORSI travolto dalle polemiche: l'attore MANGIA una PIZZA in PIAZZA San MARCO a VENEZIA e scoppia la bufera. L'attore replica senza mezzi termini sui social.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:00:00 GMT)

Stefano Accorsi travolto dalle polemiche per la foto in cui mangia una pizza di notte in piazza San Marco : Dopo la passerella sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Stefano Accorsi si era gustato una pizza a notte fonda in piazza San Marco, con tanto di foto su Twitter del momento. “E alla fine… #pizza delle 02:25. Di notte..” aveva scritto divertito l’attore mentre afferrava un trancio di margherita con indosso lo smoking. Ma, si sa, da qualche anno Venezia è diventata la città dei divieti e così la sua foto ha ...