Abusi - Papa convoca conferenza vescovi : 14.55 Il Papa ha convocato i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo, in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, per discutere della prevenzione degli Abusi sessuali nella Chiesa. La decisione è stata presa dopo che Francesco ha consultato il Consiglio dei cardinali, riunito a Roma in questi giorni. Nelle scorse settimane,il Papa era stato invitato alle dimissioni da mons.Viganò, che lo accusava di aver coperto alcuni prelati ...

Papa convoca presidenti vescovi su Abusi : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 12 SET - Papa Francesco, sentito il Consiglio di Cardinali, C9,, ha deciso di convocare una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica di ...

Abusi - Papa convoca a febbraio 2019 episcopati di tutto il mondo : Città del Vaticano, 12 set., askanews, - Il Papa ha convocato i presidenti delle conferenze episcopali della Chiesa di tutto il mondo in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019 per discutere della ...

Papa : Abusi anche frutto del male del clericalismo : Città del Vaticano, 8 set., askanews, - 'Cari fratelli, fuggite il clericalismo, modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa, molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati ...

Papa : Abusi anche frutto del male del clericalismo : Città del Vaticano, 8 set., askanews, - "Cari fratelli, fuggite il clericalismo, modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa, molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati ...

Trump evita l’affondo sullo scandalo Abusi sessuali : "Francesco il Papa migliore che lo possa gestire" : Pur occupato con "talpe" anonime interne all'Amministrazione che scrivono editoriali sul New York Times o che "passano" valutazioni e giudizi terribili su di lui, travasandoli direttamente dalla Casa Bianca nel nuovo libro di Bob Woodword , Fury, Donald Trump è intervenuto ieri sulla gestione della crisi degli abusi del clero cattolico da parte di Papa Francesco. E ha affermato che il Pontefice sta gestendo la situazione è comunque ...

Abusi - Viganò - Papa Francesco : la Chiesa torni meno mediatica e più chiesa : Le accuse di omosessualità e di coperture di violenze diventano uno strumento di battaglia politica e curiale. Con la chiesa trasformata in un'agenzia di comunicazione. Ecco il commento di Giuliano ...

Abusi sessuali - il Papa risponde a Viganò : 'Davanti a chi cerca scandalo - silenzio e preghiera' : Ma quante volte nelle famiglie incominciano delle discussioni sulla politica, sullo sport, sui soldi e una volta e l'altra e quelle famiglie finiscono distrutte, in queste discussioni nelle quali si ...

Scandalo Abusi sessuali : la Chiesa pakistana sostiene papa Francesco : Il mondo non può guidare la Chiesa secondo i propri progetti terreni'. Il commento si inserisce nella diatriba che sta dividendo la Chiesa in seguito alla pubblicazione di una lettera di 11 pagine ...

Dossier Papa - Viganò parla da un luogo segreto : «Verità sugli Abusi». E accusa 3 cardinali : accusato di aver agito mosso da risentimento personale, l’ex nunzio a Washington, autore delle 11 pagine di memoriale contro Papa Bergoglio, si difende: «Ho parlato perché la corruzione è arrivata ai vertici della gerarchia della Chiesa»

Dossier Papa - Viganò parla da un luogo segreto : «Verità sugli Abusi». E accusa 3 cardinali : accusato di aver agito mosso da risentimento personale, l’ex nunzio a Washington, autore delle 11 pagine di memoriale contro Papa Bergoglio, si difende: «Ho parlato perché la corruzione è arrivata ai vertici della gerarchia della Chiesa»

Papa - Viganò parla da un luogo segreto : «Verità sugli Abusi». E accusa 3 cardinali : accusato di aver agito mosso da risentimento personale, l’ex nunzio a Washington, autore delle 11 pagine di memoriale contro Papa Bergoglio, si difende: «Ho parlato perché la corruzione è arrivata ai vertici della gerarchia della Chiesa»

Gli Abusi del cardinale Usa - i dossier dei veleni e l’attacco al Papa : l’attacco a Bergoglio, che nelle ultime ore registra una nuova offensiva, è un’operazione che appare ben studiata a tavolino, ma rischia di innescare un vortice che può ritorcersi...

Scandalo Abusi - Papa : "Rimediare ai fallimenti del passato" : Città del Vaticano, 29 ago., AdnKronos, - "In Irlanda c'è gente di fede ma sapete una cosa: ci sono poche vocazioni al sacerdozio. Come mai? Per questi problemi, scandali". Papa Francesco, all'udienza ...