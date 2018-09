A Venezia l' arte che guarda il patrimonio del Continente

Tutti i vincitori della 75esima mostra d'arte cinematografica di Venezia : Agenzia Vista, Venezia, 08 settembre 2018 La sera delle premiazioni della 75a mostra del Cinema di Venezia, il Red Carpet con le giurie di tutte le sezioni e i possibili vincitori. La giuria...

Capri-Revolution. Un film di Mario Martone. 75° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Concorso : I due attraggono e respingono Lucia, che sarà chiamata a scegliere il proprio posto tra spiritualità e scienza. La narrazione privilegia l'approccio intimo-poetico poiché l'emancipazione personale e ...

Lunar City parte da Venezia : oggi alla mostra del cinema di Venezia la presentazione del docufilm dedicato alle future missioni lunari : l ritorno dell’uomo sulla Luna e la nascita di una colonia umana sul nostro satellite. Sono questi i temi principali del docufilm ‘Lunar City’ di Alessandra Bonavina, che sarà presentato in anteprima giovedì 6 settembre al Lido di Venezia. A sfilare sul red carpet della mostra Internazionale del cinema ci saranno anche gli astronauti italiani Paolo Nespoli e Roberto Vittori. Lunar City – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – ...

Venezia - Dafoe è Van Gogh. Schnabel cuce un sudario al febbrile - agitato - bipolare approccio alla vita e all’arte del pittore : Il pazzo, l’isolato, l’incompreso. Un povero Cristo denigrato dalla gente comune che, udite udite, è stato ucciso e non si è mai suicidato. È il Vincent Van Gogh secondo Julian Schnabel e William Dafoe che lo interpreta. At Eternity’s Gate, in Concorso a Venezia 75, fa il pieno di applausi (ma forse non di critica, vedremo) e si candida diretto per il Leone d’Oro 2018. La soggettiva con sfocatura nella fascia bassa dello schermo, scafandro e ...

Venezia. Dora Romano alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica : La ricordiamo al cinema nel ruolo di Madame Baldini, moglie di Dustin Hoffman nel film “Profumo – Storia di un

Arte & politica - l'onda populista allarma Venezia. Spike Lee attacca : "Mai con Salvini" : Le polemiche dei registi alla mostra del cinema Al Lido arriva Spike Lee, che non ha un film, è qui per una master class su cinema e innovazione. «Matteo Salvini? Con uno che ha quelle idee lì non ...

Il Giardino Ritrovato : il 1° settembre SIGNUM SAXOPHONE QUARTET nel giardino di Palazzo Venezia : Sabato 1 settembre, alle ore 21, nella splendida cornice del giardino di Palazzo Venezia, per la rassegna “Il giardino Ritrovato”, si terrà il concerto SIGNUM SAXOPHONE QUARTET – 4 Sassofoni per Roma, con: Blaž Kemperle sax soprano, Hayrapet Arakelyan sax alto, Alan Lužar sax tenore, Guerino Bellarosa sax baritono. I quattro musicisti si incontrano a Colonia nel 2006 dove fondano l’ensemble. Dopo la vittoria di numerosi premi ...

Peterloo. Un film di Mike Leigh. 75° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Concorso : Ancor più che ne Il giovane Karl Marx di Raoul Peck, l'affresco è corale e a tratti dolente, realizzato recuperando cronache, documenti, canzoni operaie dell'epoca, e con una relativa economia di ...

Venezia 75. Julian Schnabel e l’arte di “ritrarre” al cinema : Julian Schnabel è prima di tutto un artista. Un artista a cui piace raccontare i pittori attraverso la macchina da presa. Era il 1996 quando si misurava con il cinema per ritrarre l’amico Basquiat, morto di overdose nel 1988. Ma è l’arte, questa volta poetica, del cubano Reinaldo Arenas (Javier Bardem) a lanciarlo nel mondo del grande schermo grazie a Prima che sia notte (2000), vincitore del Gran Premio della Giuria a Venezia. Il 2007 è l’anno ...

First Man. Un film di Damien Chazelle. 75° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Concorso : ... scomparsa in tenera età a causa di un tumore che allora la scienza non seppe curare. A partire da questo evento tragico, il film ripercorre gli anni più intensi , dal 1961 al 1969, della vita e dell'...

Venezia 75 : parte oggi la Mostra del cinema - : Non mancheranno le incursioni nel mondo della fiction tv, ormai sempre più legato a quello del cinema, con la presentazione delle prime due puntate de «L'amica geniale» , la serie tratta dal ...

