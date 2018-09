A scuola col panino da casa | sì del Consiglio di Stato

scuola - Mario Pittoni : dura replica all’articolo pubblicato da ‘L’ Espresso’ : Il Presidente della Commissione Istruzione al Senato, Mario Pittoni, ha risposto duramente alla testata giornalistica ‘L’Espresso‘, in seguito all’articolo pubblicato dal giornale e firmato da Elena Testi in cui si sottolineava come l’esponente della Lega abbia solo la licenza media e che, nonostante tutto, ricopra una carica di notevole importanza all’interno del Parlamento. Una frase, in modo particolare, ...

scuola/ Graduatoria unica - l'uovo di Colombo che i politici non vogliono capire : Il nuovo governo non capisce o fa finta di non capire che la SCUOLA continua a essere un riproduttore di precari non stabilizzati come chiede l'Europa. MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 07:45:00 GMT)PENSIONI D'ORO/ Quei pifferai di Hamelin che portano via futuro ai giovaniSCUOLA/ Bonus merito, la brutta fine di una buona idea

scuola : Ciambetti (Veneto) - in bocca al lupo a scolari - studenti - famiglie e docenti : Venezia, 11 set. (AdnKronos) - “La Scuola è un pilastro imprescindibile della democrazia e di una società giusta: solo il cittadino informato e istruito è veramente libero”. Nel suo messaggio per l’inizio dell’anno scolastico Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha volut

scuola - primo sciopero del nuovo anno scolastico : sit-in dei docenti a Montecitorio : La protesta indetta da Anief e dai cobas per denunciare ancora un volta la condizione dei precari della Scuola. La mobilitazione, prevista dalle 9 alle 14, si svolgerà in contemporanea alla discussione del decreto Milleproroghe a Montecitorio dove ci sarà anche un sit in dei sindacati.Continua a leggere

La scuola italiana è un colabrodo : persi 3 - 5 milioni di studenti in 20 anni : Circa 8 milioni di alunni tornano tra i banchi di scuola, ma l'Italia vanta un triste primato: quello della dispersione...

scuola - primo sciopero del nuovo anno scolastico/ Ultime notizie - sit-in dei precari davanti al Parlamento : Scuola, primo sciopero del nuovo anno scolastico. Ultime notizie, sit-in dei precari davanti al Parlamento: Anief, "qui per dimostrare che non sono fantasmi"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:20:00 GMT)

scuola - Bussetti : ‘Governo Renzi non ha ascoltato - né visto : trasparenza nella valutazione docenti’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, durante un’intervista rilasciata alla rivista ‘Panorama‘, ha parlato di diversi argomenti, sollecitato dalle domande della giornalista Emanuela Fiorentino. E’ stato chiesto al nuovo titolare del dicastero di Viale Trastevere quale sia il suo rapporto con colei che l’ha preceduto, vale a dire Valeria Fedeli. ‘Personalmente la rispetto.’ è stata la ...

scuola - diplomati magistrali : CUB Veneto invita allo sciopero ‘Senza di loro - collasso scuola pubblica primaria’ : Lo sciopero di martedì prossimo, 11 settembre, dovrà rappresentare un chiaro segnale dei lavoratori della scuola, la voglia di lottare per arrivare ad una vera definitiva soluzione del precariato. Lo afferma CUB scuola del Veneto, attraverso una nota tramite la quale rende noto di aver ‘chiesto ed ottenuto un incontro con il direttore dell’USR del Veneto per chiarire gli […] L'articolo scuola, diplomati magistrali: CUB Veneto invita ...

scuola - Bussetti : "Sblocchiamo subito oltre 1 miliardo di stanziamenti per edilizia scolastica". : Tempi più rapidi per l'assegnazione agli Enti locali delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole, pagamenti diretti agli Enti beneficiari dei finanziamenti, senza passaggi intermedi. ...

scuola - Coldiretti : mense bocciate da un italiano su 4 : Più di un italiano su quattro (26%) ritiene scarsa la qualità del cibo offerto nelle mense della Scuola. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Non è un caso che una netta maggioranza del 71% – sottolinea la Coldiretti – ritiene che le mense dovrebbero offrire i cibi più sani per educare le nuove generazioni dal punto di vista alimentare mentre solo il 12 per cento ritiene ...

Vaccini tornano obbligatori a scuola Presidi : «Parlamento ci ha ascoltato» : Ma la circolare a doppia firma Salute-Istruzione continua a dire che per entrare in classe basterebbe la semplice autocertificazione delle famiglie

Quando inizia la scuola? Il calendario scolastico regione per regione : (Foto: pixabay.com) “Tutto quello che non so l’ho imparato a scuola”, diceva quel Leo Longanesi che ha dato i natali alla celebre casa editrice. Finite le vacanze è tempo di ritornare dietro i banchi. Ecco Quando inizia la scuola nelle varie regioni. Il calendario regione per regione Gli studenti della provincia autonoma di Bolzano sono i primi a riprendere le lezioni, il 5 settembre 2018. L’ultima regione che farà suonare la prima campanella ...

scuola - supplenze sostegno : circolare Miur - come avviene l’assegnazione e a chi? La domanda MAD : Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare N. 37856 riguardante, oltre alle supplenze del personale docente e Ata, anche le modalità di conferimento delle supplenze su sostegno. L’amministrazione centrale ricorda come le operazioni di nomina su posto di sostegno debbano essere conferite in maniera prioritaria rispetto alle nomine su posti comuni, sia per le specifiche modalità riguardanti l’individuazione dei soggetti ...

I presidi : «Caos tra legge e circolare - bimbi non vaccinati fuori da scuola» : Una situazione di caos sul fronte vaccini che sta creando molti problemi alle scuole. È quanto denuncia Mario Rusconi presidente dell'Associazione Nazionale presidi del Lazio....