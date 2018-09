A Ferrara nuovo impianto Versalis

Eni - Versalis : a Ferrara nuovo impianto per produzione elastomeri : Versalis , Eni , consolida la propria presenza sul territorio ferrarese, inaugurando a Ferrara il nuovo impianto per la produzione di gomme EPDM destinate, in particolare, all'industria delle ...

Ferrara - chiuso Ponte Nuovo a Cento : è in condizioni critiche : Il Comune di Cento (Ferrara), d’intesa con la Città metropolitana di Bologna e in accordo con il sindaco di Pieve di Cento, Fabrizio Toselli, ha disposto, attraverso un’ordinanza urgente, “la chiusura alla circolazione del Ponte di collegamento fra Cento e Pieve di Cento in via Bologna, cogestito da Comune e Città metropolitana”. “Un provvedimento – spiegano in una nota congiunta Toselli e il consigliere ...

West Nile - anziana morta a Ferrara/ Ultime notizie : 4 decessi in città dall'inizio dell'anno - nuovo ricovero : West Nile, anziana morta a Ferrara: è il quarto decesso in città dall'inizio dell'anno provocato dalla febbre del Nilo. Un nuovo ricovero e i precedenti decessi a Ravenna.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:00:00 GMT)

West Nile : nuovo ricovero a Ferrara - salgono a sette i casi : nuovo ricovero all'ospedale Sant'Anna di Cona, a Ferrara, per febbre da West Nile. salgono così a sette i casi di contagio da virus da febbre del Nilo che vengono trattati dai medici dell'ospedale: all'elenco si aggiungono i tre decessi registrati nel Ferrarese da giugno a oggi. A quanto si è appreso, i ricoverati sono tutti in gravi condizioni ma stabili: il virus, che può essere anche asintomatico ...

West Nile - nuovo caso a Ferrara : in tutto 7 ricoverati : Diventano sette i pazienti ricoverati all’ospedale ferrarese di Cona, per il virus della West Nile. Le loro condizioni – fanno sapere dall’ospedale – sono tutte stazionarie. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto c’erano stati tre decessi a causa della febbre del Nilo. Nel frattempo a Ferrara sono stati previsti interventi larvicidi nelle aree pubbliche ogni 15 giorni fino al 30 settembre e la prosecuzione ...

Sclerosi Multipla : da Ferrara nuovo studio sulle giugulari : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Molecular Medicine uno studio italiano intitolato “Changes in expression profiles of internal jugular vein wall and plasma protein levels in multiple Sclerosis” (Cambiamenti nell’analisi di espressione della parete della vena giugulare interna e dei livelli di proteine plasmatiche nella Sclerosi Multipla). Nella Sclerosi Multipla nessuno aveva mai indagato prima la trascrittomica della ...