A dicembre Samsung metterà una pietra sopra gli adesivi per le chiamate

Ancora caldi i problemi Instagram per Samsung Galaxy S7 : la situazione oggi 12 dicembre : Una delle questioni più calde in ambito smartphone da un mese a questa parte si riferisce agli ormai noti problemi Instagram, soprattutto in relazione a specifici device come il cosiddetto Samsung Galaxy S7. Dopo il nostro ultimo punto della situazione, risalente allo scorcio finale del mese di agosto, è indispensabile concentrarsi sulle recenti novità che possiamo riepilogare per i nostri lettori oggi 12 settembre. Come stanno le cose in questo ...