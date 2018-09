5 destinazioni perfette per godersi la vendemmia

gqitalia

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Quello dellaè un rituale magico che nel nostro Paese si ripete anno dopo anno, sempre uguale, eppure in qualche modo sempre differente, sprigionando un fascino che poche altre attività legate ai campi e alla terra riescono a eguagliare. Così gli appassionati di ogni regione, pardon, di ogni parte del mondo, si mettono in viaggio verso wine resort, agriturismi e cantine, per cercare di catturare con i propri occhi e i propri palati almeno un pizzico di quella bellezza d’altri tempi. Con l’obiettivo di portarla a casa, e lasciarla affinare ancora e ancora in quella pregiata botte che è la memoria. Ecco allora qualche destinazione perfetta per immergersi appieno in questa magia fatta di vigne, brindisi e sorrisi. La Toscana e le sue tradizioni Ovunque tu sia, in ogni parte del pianeta, pronunciando il nome “Toscana” qualcuno replicherà con la parola “vino”. Già, ...