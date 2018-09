Campionato Mondiale 2018: domani gli azzurri in campo contro il Belgio    Archiviato lo splendido ...

Orbán - le sanzioni all’Ungheria servono a difendere la libertà di un paese Ue : Oggi il Parlamento europeo ha adottato con larga maggioranza la relazione della deputata Verde Judith Sargentini, che chiede al Consiglio europeo di attivare l’articolo 7 del Trattato di Lisbona nei confronti del governo autoritario di Viktor Orbán per gravi violazioni dei valori fondamentali dell’Unione, soprattutto in materia di media, università e potere giudiziario. Questa relazione, molto circostanziata e precisa, è stata frutto di un lungo ...

Pd - show di De Luca : ‘Segretario va a Scampia ma non ha idee su Sud. Zone del Paese in mano a bande di nigeriani’ : “Il nostro partito fatica a pronunciare la parola ‘sicurezza’. Eppure ci sono Zone del Paese occupate militarmente da bande di nigeriani. E genitori che aspettano sul balcone che rientrino a casa i propri figli”. Per Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ospite alla Festa dell’Unità di Ravenna, una delle cause della sconfitta elettorale del Pd è proprio la mancanza di lungimiranza in tema di ...

Bracconaggio - abbattuto avvoltoio capovaccaio : era uno degli ultimi in Italia : Era stata rilasciata a Matera, dopo una lunga fase di ambientamento, perché migrasse verso l’Africa. Ma Clara, uno dei circa quindici esemplari femmina di avvoltoio capovaccaio presenti in Italia, ha terminato il suo volo in Sicilia, abbattuta dai bracconieri. La carcassa è stata ritrovata circa 10 km a nord-ovest di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, grazie al gps che le era stato applicato dai ricercatori per poterla monitorare ...

Libia - rapporto Onu : uomini di Haftar coinvolti nel traffico di uomini e guerra interna per il controllo del petrolio : Il Panel di esperti delle Nazioni Unite ha appena pubblicato l’ultimo report sulla situazione in Libia (5 settembre 2018, diffuso oggi). A Tripoli la tregua prolungata giusto il 9 settembre a Zawyia dall’inviato dell’Onu Ghassan Salamé sembra destinata a non tenere, visto che nella notte la 7a Brigata ha ricominciato a sparare all’aeroporto di Mitiga, 8 chilometri da Tripoli. Anche uomini di Haftar coinvolti nel traffico di uomini – La ...

Carlo Cottarelli ospite esclusivo da Fabio Fazio : ma una deroga al contratto gli permette di partecipare a DiMartedì : È di qualche giorno fa la notizia che Carlo Cottarelli sarà ospite fisso di Fabio Fazio nel suo programma Che tempo che fa, in onda dal 23 settembre su Rai3. Una partecipazione talmente esclusiva che l’economista cremonese ha dovuto declinare l’invito di Bianca Berlinguer al suo Cartabianca, ripartito martedì 11 settembre sempre sulla Rai. Ma fonti interne a Ilfattoquotidiano.it parlano di una deroga al contratto dell’ex ...

Francesca Rettondini : "L'amore con Alberto Castagna è stato strumentalizzato" : "Mi addolora vedere anche a distanza di tanto tempo delle immagini di Alberto in tv" E' un vero sfogo quello di Francesca Rettondini, ospite a Storie Italiane su Rai 1. Un lungo intervento in cui l'attrice, famosa soprattutto negli anni '90, si sfoga a proposito degli scarsi omaggi rivolti al suo compagno Alberto Castagna, il conduttore morto nel marzo 2005 alla quale vorrebbe gli venisse dedicato un premio:Non per me, lo dico per il ...

Uragano Florence : le spettacolari immagini dell’occhio della tempesta osservato dalla Stazione Spaziale Internazionale [FOTO e VIDEO] : L’Uragano Florence sta mantenendo la sua incredibile intensità e rimane un Uragano di categoria 4 mentre si avvicina sempre di più alla East Coast degli Stati Uniti. Le immagini che provengono dai satelliti sono davvero impressionanti e mettono in risalto tutta la sua temibile maestosità. Eppure esistono ancora altre eccezionali immagini della mostruosa tempesta che minaccia di devastare gli stati orientali degli USA. La Stazione Spaziale ...

Ricerca : B-Future Neuromed - 'macchina del tempo' ne ripercorre progressi : Tengo molto che si capisca che la scienza del XXI secolo non la fanno solo gli scienziati, ma è frutto di una collaborazione interdisciplinare e intersettoriale e deve coinvolgere imprese, tecnici ...

In Molise e in Campania il progetto B-Future della Fondazione Neuromed. Un percorso per studenti e cittadini - sulle tracce del progresso ... : E alla fine il valore più importante: le persone, i ricercatori, coloro che la meraviglia della scienza la vivono ogni giorno. Saranno loro a incontrare giovani e adulti, per raccontare il proprio ...

YouTube Kids arriva in Italia - i genitori diventano curatori di contenuti : Volete che vostro figlio guardi i filmati dedicati alla scienza e al Lego, ma non gradite mostrargli i video di unboxing dei giocattoli , per evitare poi di dover gestire le sue richieste? In pochi ...

Ok alla Fiorentina per la fascia di Astori : La Lega Serie A ha autorizzato in deroga la Fiorentina all'utilizzo della fascia commemorativa di Davide Astori, data l'eccezionalità del caso e come richiesto dalla stessa società viola . E' quanto ...

Lanza : "Puntiamo il Belgio" : 'Loro l'anno scorso facevano un gioco un pò strano a cui l'Italia non è abituata. Quest'anno ho visto che affrontano le gare con più forza. Sarà da disinnescare la loro ricezione, spostare la palla ...

Il comune di Siena denuncia Fabbricini : Il comune Di Siena ha sporto denuncia nei confronti di Roberto Fabbricini, Commissario straordinario Figc, per aver dato il via libera alla disputa del prossimo campionato di serie B a 19 squadre - ...

Tommasi : 'La serie B a 19 squadre è uno schiaffo amaro' : 'La Lega di B a 19 è un amaro schiaffo della /alla giustizia sportiva'. Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, affida a un tweet il suo pensiero sul complicato quanto critico momento che sta ...