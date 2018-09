14 anni età minima per Internet Gdpr | ecco la norma protezione dati per i minori

Day2 - lo spray che "lava e stira" i panni sporchi/ Video - addio ai mucchi di abiti : svolta dalla Gran Bretagna : Day2, lo spray che "lava e stira" i panni sporchi: l'invenzione "casalinga" che arriva dalla Gran Bretagna destinata a dare una svolta alla vita quotidiana.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 21:12:00 GMT)

Sia festeggia gli 8 anni di sobrietà : 42enne cantante australiana, Sia Kate Isobelle Furler, nota professionalmente come Sia, è esplosa solo nel 2014, al suo sesto album. Con 1000 Forms of Fear, trainato dalla hit Chandelier, Sia è letteralmente decollata, senza più fermarsi.In 4 anni sono arrivati altri due dischi e decine di collaborazioni, oltre alla colonna sonora dell'imminente Vox Lux, film con Natalie Portman. Eppure nel passato della cantante si staglia un doloroso ...

Pensioni - Matteo Salvini : “Quota 100 con massimo 62 anni di età : Pensioni, Matteo Salvini: “Quota 100 con massimo 62 anni di età Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Porta a… L'articolo Pensioni, Matteo Salvini: “Quota 100 con massimo 62 anni di età proviene da Essere-Informati.it.

Saluta una ragazza : immigrato di 17 anni preso a calci e pugni dai coetanei : E' accaduto a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi: il giovane è stato difeso da un passante, che è riuscito a mettere in fuga gli aggressori.Continua a leggere

'Smartphone vietati ai minori di 16 anni' : questa una delle proposte degli iscritti al M5S : L'ultima proposta degli iscritti al Movimento 5 Stelle è quella di vietare l'uso degli Smartphone ai più piccoli, ovvero tutti i ragazzi che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tramite la piattaforma Rousseau sono state formulate in totale 20 proposte inerenti temi quali la cittadinanza digitale e l'utilizzo di internet, che adesso dovranno essere votate [VIDEO]. Le proposte di legge degli iscritti al Movimento 5 Stelle Una delle proposte più ...

Pensioni - Salvini rilancia : “Quota 100 con 62 anni di età” : Resta ancorato al suo punto Matteo Salvini: la Fornero deve essere smantellata, proprio a partire dall’introduzione della Quota 100. Cambiano però le sue richieste in merito. Per il ministro dell’Interno è possibile e doveroso abbassare l’età anagrafica per accedere a questa misura si pensionamento anticipato a 62 anni e non 64 anni. La gradualità delle riforme annunciata dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, deve quindi fare i conti con le ...

Il Corpo europeo di solidarietà cerca giovani tra 18 e 30 anni : È stato pubblicato il primo bando sul Corpo europeo di solidarietà, la nuova iniziativa dell'Unione europea, che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'...

Clima - l'allarme del segretario generale ONU Guterres : "Abbiamo 2 anni per scongiurare il disastro" : "E' imperativo che la societa' civile - giovani, gruppi di donne, settore privato, comunita' religiose, scienziati e movimenti ambientalisti in tutto il mondo - ne chiedano conto ai leader", ha ...

Congresso eucaristico a Liverpool. Card. Nichols : 'La società britannica ha riconosciuto l'importante contributo della Chiesa cattolica' : ... nelle università si rifanno ancora al messaggio del Vangelo, il dolore della separazione ecumenica, la forza di un'Eucarestia ancora capace di incidere nel mondo.