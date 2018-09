Zelda | Breath of the Wild diventa il gioco 3D della serie più venduto in Giappone

Ecco come si colloca Zelda : Breath of the Wild nella timeline della serie : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato un successo incredibile e ha tenuto (e tiene) impegnati moltissimi giocatori. Ma moltissimi dei fan che hanno apprezzato Breath of the Wild si sono chiesti dove collocare il gioco all'interno della timeline della serie.Finalmente, ora abbiamo una risposta che, come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, proviene direttamente dal producer Eiji Aonuma e dal director Hidemaro Fujibayashi.Read ...

Mario Kart 8 Deluxe : un aggiornamento gratuito introduce la moto di Link di The Legend of Zelda : Breath of the Wild : Mario Kart 8 Deluxe si è recentemente aggiornato con un update gratuito, che a sorpresa ha introdotto un nuovo veicolo al roster del racing game sviluppato da Nintendo per Nintendo Switch.Il nuovo mezzo non è altro che la Master Cycle Zero, una vecchia conoscenza per i giocatori di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La motocicletta, aggiunta originariamente a Breath of the Wild con il DLC La Ballata dei Campioni, non è però l'unica novità ...

Zelda : Breath of the Wild - Creating a Champion ha una data di lancio anche in una bellissima edizione speciale : Il libro giapponese The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Master Works include molti dietro le quinte sul gioco, con tanto di interviste esclusive ad alcuni sviluppatori ed anche alcuni art work inediti, per cui si tratta sicuramente di un elemento prezioso per tutti i fan di Zelda, riporta Destructoid.Ebbene la versione occidentale del libro in questione, intitolata The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Creating a Champion, ha ...