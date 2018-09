Xiaomi Mi Band 3 è arrivata su Amazon Italia | disponibile all’acquisto da oggi a 29 | 99

Xiaomi Mi Band 3 ha venduto oltre 5 milioni di unità - e sta per arrivare la versione NFC : In appena tre mesi dalla commercializzazione, Xiaomi Mi Band 3 ha superato i 5 milioni di unità vendute. E la prossima settimana arriva la versione NFC. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 ha venduto oltre 5 milioni di unità, e sta per arrivare la versione NFC proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 NFC pronta ad esordire in Cina : Huang Wang, CEO di Huami, ha annunciato su Weibo che la versione NFC di Xiaomi Mi Band 3 ha superato tre test ed è quasi pronta per la vendita. Ecco cosa sappiamo

Xiaomi lancia in Italia MiBand 3 e un proiettore tutto da scoprire : Durante un apposito evento, che ha avuto luogo nella giornata di ieri, Xiaomi ha fatto approdare in Europa, e quindi anche in Italia, MiBand 3 e il suo ultimo gioiellino: il Mi Laser Projector 150. MiBand 3 La famosissima smartband di Xiaomi non ha bisogno di presentazioni, parliamo della classica MiBand, nella sua terza variante. Il solito, classico braccialetto smart, dalla durata incredibile della batteria (1100 MaH) che ci permette di tener ...

Xiaomi lancia in Italia Mi Laser Projector 150" e la smartband dei miracoli Mi Band 3 - : Complessivamente i dispositivi Mi Ecosystem attivati nel mondo sono oltre 115 milioni, costituendo quella che la società definisce la più grande piattaforma consumer iOT al mondo. Tutto questo viene ...

Xiaomi lancia in Italia Mi Band 3 e Mi Laser Projector a prezzi niente male : Come annunciato nei giorni scorsi, Xiaomi ha presentato oggi due nuovi prodotti del proprio ecosistema, Mi Band 3 e Mi Laser Projector.

Il lancio di Xiaomi Mi Band 3 con NFC è quasi imminente - ma in Europa sarebbe inutile : L'NFC su Xiaomi Mi Band 3 garantirà la possibilità di pagare tramite Mi Pay accostando semplicemente la Band al POS contactless dell'esercente

Mi Fit si aggiorna portando la modalità notturna su Xiaomi Mi Band 3 : Mi Fit riceve un nuovo aggiornamento alla versione 3.4.6, che porta la modalità notturna su Xiaomi Mi Band 3, con regolazione automatica della luminosità.

Xiaomi Mi Band 3 NFC è ancora in prova a due mesi e mezzo dalla presentazione : Il ritardo si fa via via più tangibile per la versione NFC di Xiaomi Mi Band 3. A due mesi e mezzo dalla presentazione le prove sul campo continuano ma la variante abilitata ai pagamenti contactless rimane ancora destinata al solo utilizzo degli sviluppatori e degli interni del produttore cinese nonostante alcune foto provino la prosecuzione dei test.

Xiaomi Mi Band 3 In Offerta A 22 Euro Su Gearbest – 14 Agosto 2018 : Mi Band 3 Gearbest Coupon. Prezzo più basso per comprare Mi Band 3. Super Offerta Gearbest per Xiaomi Mi Band 3. Dove comprare Mi Band 3 al prezzo più basso di sempre? Xiaomi Mi Band 3 In Offerta a 22 Euro – 14 Agosto 2018 La fantastica smartBand intelligente Xiaomi Mi Band 3 è finalmente arrivata in super Offerta […]

Dite addio a Mi Band 3 - Mijia Hey+ è arrivata su GearBest : in pre-ordine la top smartband di Xiaomi : Nemmeno il tempo di essere annunciata per bene che Mijia Hey+ è già arrivata su GearBest, dove è disponibile in pre-ordine con spedizioni a partire dal mese prossimo, cioè da settembre. L'articolo Dite addio a Mi Band 3, Mijia Hey+ è arrivata su GearBest: in pre-ordine la top smartBand di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 NFC testata per pagare il biglietto di un bus : Nelle scorse ore Xiaomi ha reso noto che Xiaomi Mi Band 3 NFC è stata testata sul campo, effettuando il pagamento di un biglietto di un bus

Eureka! Xiaomi Mi Band 3 ora supporta la lingua italiana in via ufficiale : Proprio così, avete letto bene: la lingua italiana è disponibile adesso per Xiaomi Mi Band 3 in via ufficiale e quindi senza modifiche manuali o impostazioni particolari ma semplicemente aggiornando Mi Fit.

Xiaomi Black Plus NFC : Mi Band 3 Con NFC E Schermo Migliore : Xiaomi presenta la nuova versione della Mi Band 3: si chiama Black Plus NFC, ha chip NFC e Schermo Migliore. Xiaomi Black Plus NFC: ecco il prezzo, le caratteristiche, la scheda tecnica Xiaomi Black Plus NFC Incredibile ma vero, poco fa Xiaomi ha presentato una nuova versione del suo braccialetto smart e intelligente Mi Band 3. Il […]