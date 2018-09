WRC - Rally di Turchia 2018 | anteprima ed orari

HMI Italian Rally Team sfodera le Hyundai per il CIWRC e il Rally del Ticino : Per la cronaca, il pilota lariano ha concluso la prima speciale del Rally del Friuli Venezia Giulia terzo dietro proprio a Sossella ed appunto il già citato bresciano vincitore del CIWRC 2017, con un ...

Rally : WRC2 e WRC3 - Italia sul podio : Nella gara di WRC2 in Germania, conclusa ieri insieme alla gara principale di WRC [VIDEO], Jan Kopecky ha portato a termine una notevole rimonta che gli ha consentito la vittoria della gara e la leadership del campionato. Ritrovarsi all'ultima tappa in terza posizione, dopo che il danno subito alla ruota sabato lo aveva fatto scivolare all'ottavo posto, preconfigura un gran lavoro. Vince tutte e tre le prove di domenica per battere il suo ...

Rally WRC Tanak vince in Germania : secondo successo di fila : Ott Tanak trionfa al Rally di Germania. Seconda vittoria consecutiva per l'estone della Toyota che riduce il gap dalla seconda posizione nella generale e rilancia le sue ambizioni per inserirsi nella ...

DIRETTA/ Rally Germania 2018 streaming video e tv : vince Tanak! Ogier primo nella Power stage (Mondiale WRC) : DIRETTA Rally Germania 2018 streaming video e tv: orario e percorso delel ultime prove speciali della nona prova del Mondiale Wrc (oggi domenica 19 agosto)(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:31:00 GMT)

Rally Germania 2018/ Streaming video e diretta tv : orario - percorso (Mondiale WRC - oggi 19 agosto) : diretta Rally Germania 2018 Streaming video e tv: orario e percorso delel ultime prove speciali della nona prova del Mondiale Wrc (oggi domenica 19 agosto)(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 02:10:00 GMT)

Diretta / Rally Germania 2018 streaming video tv - classifica : problemi per Ogier - Tanak domina! (Mondiale WRC) : Diretta Rally Germania 2018 info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche: orario e percorso (oggi sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:00:00 GMT)

DIRETTA / Rally Germania 2018 streaming video e tv : Sordo vince e risale! (Mondiale WRC 18 agosto) : DIRETTA Rally Germania 2018 info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche: orario e percorso (oggi sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Diretta / Rally Germania 2018 streaming video e tv : Craig Breen settimo (Mondiale WRC 18 agosto) : Diretta Rally Germania 2018 info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche: orario e percorso (oggi sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:04:00 GMT)

Diretta / Rally Germania 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! (Mondiale WRC - oggi 18 agosto) : Diretta Rally Germania 2018 info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche: orario e percorso (oggi sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:07:00 GMT)

Rally Germania 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e percorso (Mondiale WRC - oggi 18 agosto) : diretta Rally Germania 2018 info Streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto tedesche: orario e percorso (oggi sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 03:10:00 GMT)

WRC2 : buon avvio Scandola-Gaspari all’ADAC Rally : Ottimo inizio per Umberto Scandola al Rally di Germania, con il terzo posto tra gli iscritti al Mondiale WRC2 e nella top ten assoluta tra gli equipaggi ufficiali con le WRC Plus. Oggi, venerdì, la prima delle tre lunghe tappe per confermare il buon inizio nella sfida internazionale con la Škoda Fabia R5 del team […] L'articolo WRC2: buon avvio Scandola-Gaspari all’ADAC Rally sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

DIRETTA / Rally Germania 2018 streaming video e tv : Tanak consolida il primato! (oggi 17 agosto - Mondiale WRC) : DIRETTA Rally Germania 2018, info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto nei dintorni di Treviri (oggi venerdì 17 agosto)(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Rally Germania 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e orario (Mondiale WRC - oggi 17 agosto) : diretta Rally Germania 2018, info Streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto nei dintorni di Treviri (oggi venerdì 17 agosto)(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 05:24:00 GMT)

Rally WRC Germania - scatto Tanak dopo la super speciale iniziale : L'asfalto del Rally di Germania per il nono appuntamento del mondiale. La super speciale di apertura nel parco divertimenti di St. Wendel, 2,05 km, è andata a Ott Tanak, Toyota Yaris, per solo un ...