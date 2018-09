Windows 10 Mobile Feature 2 | disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo

Windows 10 Mobile Fall Creators Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Fall Creators Update: ci riferiamo alla build 15254.530. Changelog Security Updates to Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft scripting engine, Microsoft Graphics Component, Windows media, Windows Shell, Device Guard, Windows datacenter networking, Windows kernel, Windows hyper-V, Windows virtualization and kernel, Microsoft JET ...

Microsoft Store : risolto l’errore 0x800b0100 su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Due giorni fa tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile hanno visto scaricare e installare dallo Store numerosissimi aggiornamenti relativi sia alle app di sistema che a quelle di terze parti come la PWA di Twitter. In realtà, diversamente da come ci si potrebbe aspettare, non si tratta di update pubblicati dagli sviluppatori che vanno ad aggiungere funzionalità o semplicemente a fixare alcuni bug bensì sono delle ricompilazioni ...

“Windows Mobile dismesso per errore. Android? Successo inevitabile” | LA VOCE DEL POPOLO : Qualche giorno fa vi abbiamo proposto un sondaggio interessante riguardo la dismissione di Windows 10 Mobile. Le opinioni riguardanti la scelta presa da Microsoft sono state molteplici, ma come ci aspettavamo tutti noi, la maggior parte di voi utenti non è stata affatto d’accordo con l’abbandono di Windows Mobile, voluto in primis da Satya Nadella. Ma come pensano gli utenti di tutto ciò? E soprattutto, quanto ha influito il Successo ...

Microsoft ha fatto bene a dismettere Windows 10 Mobile? [Sondaggio] : Se con Steve Ballmer il futuro di Windows 10 Mobile non è stato mai messo realmente in discussione, con il nuovo CEO Satya Nadella cominciarono ad esserci le prime preoccupazioni già agli inizi del 2016 quanto venne chiuso il comparto hardware dei Lumia.-- Ufficialmente Windows 10 Mobile sarà supportato (almeno per quanto riguarda le ultime versioni) fino al 2019 ma lo sviluppo ossia il rilascio di nuove funzionalità è stato praticamente ...

Telegram Messenger : disponibile un aggiornamento per Windows 10 Mobile : Dopo poche ore da Unigram, anche l’app ufficiale di Telegram Messenger si è aggiornata per tutti gli smartphone con a bordo Windows Phone 8.1 e Windows 10 Mobile. Changelog (V 3.3.0.0) Telegram Passport ora supporta più tipi di dati, incluse le traduzioni dei documenti. Miglioramento dell’algoritmo di hashing della password per una migliore protezione dei dati di Telegram Passport. Esporta le tue chat usando l’ultima versione di Telegram ...

Fitbit : la UWP non funziona più su Windows 10 Mobile [AGG.1 Risolto] : [AGG.1 06/ 09/2018] Dopo soltanto un giorno, gli sviluppatori di Fitbit hanno rilasciato un ulteriore update che corregge il fastidioso bug segnalato dagli utenti Windows 10 Mobile. Articolo originale, Recentemente Fitbit ha rilasciato sul Microsoft Store un nuovo aggiornamento numerato 2.36 per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile portando in teoria diverse correzioni di bug. In realtà, come segnalato anche dal sito ...

Fitbit : la UWP non funziona più su Windows 10 Mobile : Recentemente Fitbit ha rilasciato sul Microsoft Store un nuovo aggiornamento numerato 2.36 per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile portando in teoria diverse correzioni di bug. In realtà, come segnalato anche dal sito Windows Latest, Fitbit ha sì risolto alcuni problemi ma sfortunatamente ne ha introdotto uno molto grave che, stando alle segnalazioni degli utenti, causa il blocco totale della schermata di avvio impedendo ...

Windows 10 Mobile : arrivano le chiamate e le videochiamate di gruppo per WhatsApp : Inizialmente distribuite per WhatsApp Beta e solo per una stretta cerchia di utenti fortunati scelti mediante il test A/B, le chiamate e videochiamate di gruppo arrivano ora anche nella versione stabile dell’app. Ieri sera il team di sviluppatori di Mark Zuckerberg ha, infatti, rilasciato un aggiornamento sul Microsoft Store dedicato a tutti gli smartphone Windows 10 Mobile e numerato 2.18.164. La nuova versione introduce in pratica ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : L’app Microsoft To-Do continua ad aggiornarsi sul Microsoft Store per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile arrivando alla versione 1.38.12321.0.-- Changelog - Utilizzi #tag per mantenere organizzate le tue attività da fare? Allora sarai felice di sapere che ora supportiamo i #tag nelle note, così come nel titolo delle attività. Hai avuto problemi nel sincronizzare il tuo account o hai incontrato strani messaggi di errore? Con ...

Telegram smetterà di supportare Windows 10 Mobile entro quest’anno [Rumor] : Telegram è una delle poche applicazioni che continua a supportare Windows 10 Mobile rilasciando continui aggiornamenti ricchi di novità e correzioni di bug nonostante il market share del sistema operativo e una morte già fissata per il 2019. Tuttavia, stando ad un’indiscrezione piuttosto attendibile riportata da Windows United, la situazione è destinata a cambiare radicalmente: gli sviluppatori di Telegram smetteranno infatti di supportare ...

Twitter PWA : ecco le novità in arrivo per Windows 10 e Windows 10 Mobile [AGG.1] : [Aggiornamento1 22/08/2018] Gli sviluppatori di Twitter hanno appena rilasciato mediante il Microsoft Store un nuovo update su Windows 10 e Windows 10 Mobile per la loro PWA. La versione è numerata 6.1.4.0 e introduce le novità preannunciate nei giorni scorsi (trovate la lista completa in basso). Articolo originale, Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, i developer di Twitter addetti allo sviluppo della Progressive Web ...

“Android vs Windows Mobile : vi racconto la mia esperienza dopo 3 settimane di utilizzo” | LA VOCE DEL POPOLO : Gli utenti che abbandonano Windows 10 Mobile sono sempre di più. Ma quali sono le considerazioni degli utenti dopo l’approdo ad Android? Nella rubrica de “La VOCE del POPOLO” abbiamo raccolto un sacco di opinioni, pro e contro Android, e per la prima volta, abbiamo selezionato per voi un’analisi dettagliata di un utente, Scasc, il quale, dopo 3 settimane di utilizzo di un Nokia 6.1, riassume i punti deboli di Android e ...