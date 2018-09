Wind Summer Festival | la finale da Milano | scaletta e cantanti

La FINALE del Wind Summer Festival! : Gran FINALE per il Wind Summer Festival! Domenica 16 settembre in prima serata su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105 l’ultimo imperdibile appuntamento con la musica dell’estate in diretta dall’Area Expo – Parco Mind di Milano (ore 20.30 – ingresso gratuito). Tanti artisti del panorama musicale italiano ed internazionale si alterneranno sul palco per una serata unica che decreterà la canzone dell’estate 2018! A condurre l’evento Ilary Blasi ...

Gli ospiti del Wind Summer Festival – La Finale a Milano da Ermal Meta a Benji e Fede - Irama e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti del Wind Summer Festival - La Finale, attesa a Milano domenica 16 settembre e in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105. Il quinto ed ultimo appuntamento con il Wind Summer Festival lascia Piazza del Popolo a Roma per spostarsi a Milano ed incoronare il vincitore che avrà messo a segno la canzone dell'estate 2018. L'evento si terrà all’Area Expo – Parco Mind di Milano (ore 20.30 – ingresso ...

Wind apre il concorso MyWind Summer Days che vi permette di vincere una GoPro Hero al giorno : Wind Tre è stata una delle aziende più colpite dall’avvento di Iliad e vuole premiare i clienti che sono rimasti fedeli con il concorso MyWind Summer Day. Questo concorso scade il 14 settembre e permette di vincere una GoPro Hero al giorno. Per accedere al concorso dovrete scaricare l’applicazione MyWind dal vostro store, oltre ovviamente ad essere clienti Wind. Infatti lo scopo di questo concorso è proprio far diffondere di più ...

Wind Tre è presente al Summer Jamboree con interessanti offerte : Wind Tre fa la sua apparizione al Summer Jamboree di Senigallia offrendo interessanti promozioni ai passanti. L'articolo Wind Tre è presente al Summer Jamboree con interessanti offerte proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre partecipa al Summer Jamboree di Senigallia : Roma, 9 ago., askanews, - Wind Tre partecipa al 'Summer Jamboree', il più grande Festival Internazionale di Musica e Cultura dell'America anni '40 e '50, giunto quest'anno alla XIX edizione. L'evento, ...

Ufficiale la data della finale del Wind Summer Festival a Milano per eleggere il tormentone dell’estate : La data della finale del Wind Summer Festival a Milano è finalmente Ufficiale. Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi sono pronti ad approdare sul palco di Piazza Duomo per la finalissima della manifestazione canora registrata in Piazza del Popolo a Roma dal 22 al 25 giugno. Secondo quanto riportano i palinsesti Mediaset, la finale del Wind Summer Festival sarà trasmessa in diretta nella serata del 16 settembre con alcuni dei ...

Quarta puntata del Wind Summer Festival : gli ascolti crescono in vista della finale di settembre : Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la Quarta puntata del Wind Summer Festival, l’ultima prima dell’attesa finale che si svolgerà in Piazza del Duomo a Milano a settembre (probabilmente il 2): il WSF perde ancora il confronto con le repliche di Don Matteo, ma questa volta, seppur di poco, gli ascolti riprendono a salire (2.100.000 spettatori circa con uno share del 13,44%, e se consideriamo gli scarsi risultati della puntata di giovedì ...

VINCITORE Wind Summer FESTIVAL 2018/ Irama rimane il favorivo ma sul web è polemica : "Decisione sbagliata" : VINCITORE WIND SUMMER FESTIVAL 2018: quale sarà la canzone dell'estate? Potrebbero trionfare a settembre a Milano i Thegiornalisti sempre più amati con "Felicità puttana".(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Wind Summer Festival - vince Federica Abbate : Federica Abbate è la vincitrice del Wind Summer Festival con il brano "Pensare troppo mi fa male" feat Marracash, scritto da Federica Abbate e prodotto da Takagi & Ketra. Grande...

Ascolti tv - al Wind Summer Festival non basta la finale : Ilary perde ancora contro Don Matteo : Bene ma non benissimo l'esordio di Ilary Blasi al Wind Summer Festival. Lady Totti ha preso il posto di Alessia Marcuzzi al timone del programma musicale estivo, in onda su Canale 5, ma gli...

Wind Summer Festival : tutti pazzi per Ana Mena - “Venere spagnola” : La canzone, “D’estate non vale” è un raggaeton orecchiabile che sta già impazzando nelle radio e che si contenderà, con “Amore e Capoeira” , “Questa estate non ti dico no” e un’altra manciata di brani italiani, la palma come migliore tormentone estivo. A cantarlo sono Fred De Palma e una cantante spagnola da noi ancora poco conosciuta: Ana Mena. Ma è bastata la sua apparizione al terzo appuntamento del Wind Summer Festival per ...

