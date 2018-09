Wind offre il pacchetto mobile e fisso ad alcuni clienti selezionati

Wind Smart Top 40 offre 1000 minuti e 40 GB a 6 - 99 Euro al mese : Wind Smart Top 40 potrebbe essere l'offerta che vi farà passare a Wind: 1000 minuti e 40 GB di traffico dati in 4G a 6,99 Euro al mese, ecco tutti i dettagli. L'articolo Wind Smart Top 40 offre 1000 minuti e 40 GB a 6,99 Euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Wind offre minuti illimitati e 30 GB in 4G con Wind Smart Special 7 : Wind Smart Special 7 è la nuova offerta di Wind che offre minuti illimitati e 30 GB di dati. Vediamo come attivarla. L’offerta in […] L'articolo Wind offre minuti illimitati e 30 GB in 4G con Wind Smart Special 7 proviene da TuttoAndroid.

Wind offre All Inclusive o All Inclusive Young ad alcuni clienti : Da ieri 7 agosto 2018 Wind sta inviando ad alcuni già clienti ricaricabili dell’operatore un SMS informativo che offre la possibilità di attivare […] L'articolo Wind offre All Inclusive o All Inclusive Young ad alcuni clienti proviene da TuttoAndroid.

Wind offre ad alcuni clienti FibraFamily e ad alcuni ex chiamate senza limiti e 30 Giga a 8 euro : alcuni rivenditori Wind potrebbero proporre ad una selezione di clienti mobile la possibilità di attivare l'offerta convergente fisso-mobile Wind FibraFamily L'articolo Wind offre ad alcuni clienti FibraFamily e ad alcuni ex chiamate senza limiti e 30 Giga a 8 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind lancia un sondaggio per valutare la propria rete e offre ad alcuni ex clienti chiamate illimitate a 5 euro : Wind ha dato il via ad un sondaggio tra i propri clienti volto a valutare la qualità della navigazione Internet sulla sua rete. Ecco le domande poste L'articolo Wind lancia un sondaggio per valutare la propria rete e offre ad alcuni ex clienti chiamate illimitate a 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind offre nuovi smartphone con sconti e da lunedì potrebbe applicare limitazioni alla navigazione in roaming : Fino al 2 settembre 2018 i nuovi e i già clienti Wind avranno la possibilità di acquistare in un’unica soluzione un nuovo smartphone con importanti sconti L'articolo Wind offre nuovi smartphone con sconti e da lunedì potrebbe applicare limitazioni alla navigazione in roaming proviene da TuttoAndroid.