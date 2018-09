Wall Street risale la china a metà giornata

Nomura prezza il "rischio Musk" e taglia giudizio su Tesla - titolo giù a Wall Street : Calo di quasi il 3% a Wall Street per il titolo Tesla che paga il downgrade deciso oggi da Nomura. Il broker nipponico ha rivisto il giudizio sulla società produttrice di auto elettriche a neutral dal ...

Wall Street a cavallo della parità : Nessuna variazione significativa per il listino USA , con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 25.894,74 punti . In lieve aumento l' S&P-500 , che si porta a 2.878,63 punti. Senza ...

Wall Street in territorio positivo : Partenza al rialzo per la borsa americana mentre le altre borse europee proseguono gli scambi con il segno più . Dal fronte macroeconomico non si attendono dati importanti per la giornata odierna , 10 ...

Apple : un solo abbonamento per New York Times - Wall Street Journal e Washington Post? : Mentre a Bruxelles si dibatte sul diritto d’autore, in relazione alla nuova norma che dovrebbe obbligare i colossi come Google a pagare gli editori, negli Stati Uniti Apple sta lavorando a una sorta di Netflix di riviste e quotidiani. La testata online Recode conferma che secondo più fonti attendibili e direttamente coinvolte nel progetto, il colosso di Cupertino avrebbe avviato un confronto con New York Times, Wall Street Journal e ...

A Wall Street il dominio dei titoli tech. Ma quanto potrà durare? : I primi 5 titoli hi tech valgono il 14,6% dell’S&P 500. Si tratta, nonostante i cali della scorsa settimana, di un valore molto elevato. All’inizio del 2013 le «big five» valevano il 4,41% della capitalizzazione del paniere delle principali 500 società quotate a Wall Street. Un valore importante che, inevitabilmente, fa scattare un campanello d’allarme...

Wall Street - titoli tech a gonfie vele. Ma quanto potrà durare? : All’inizio del 2013 le «big five» valevano il 4,41% della capitalizzazione del Nasdaq, il più importante indice di Wall Street. Un anno dopo il peso era arrivato al 5,99% per poi raggiungere il 7,71% in avvio del 2017. Di lì il salto: attualmente i titoli tech pesano per oltre il 14,6% (i primi 10 arrivano al 18,48%). Il valore è importante e, inevitabilmente, scatta il campanello d’allarme...

Borsa : Wall Street ha chiuso negativa

Tesla - Musk fuma marijuana in un video : i titoli crollano a Wall Street : Tonfo a Wall Street per Tesla dopo che il suo fondatore e numero uno Elon Musk è stato ripreso mentre fuma marijuana e beve whiskey durante un'intervista su YouTube con il comico Joe Rogan. La bufera ...

Wall Street in attesa dei dati sul lavoro e possibili nuovi dazi : Indicazioni tenute sotto stretta osservazione dagli investitori in quanto alla base delle valutazioni della Federal Reserve per definire la sua politica monetaria. "Il quadro macro a stelle e strisce ...

Wall Street previsioni 2019 : Credit Suisse è bullish e vede S&P 500 a 3350 : A supporto della sua tesi lo strategist ha citato il fatto che " i profitti hanno superato le attese grazie ai benefici fiscali, a una forte economia, favorevoli prezzi delle commodity e robusti ...

Wall Street senza direzione a metà seduta : La Borsa di New York viaggia senza direzione a metà seduta , registrando variazioni negative. Il Dow Jones si ferma a 25.964,98 punti mostrandosi in linea con la parità , mentre, al contrario, lo S&P-...

Best Buy : il miglior titolo di settembre su Wall Street : S&P500 ovvero +16% negli ultimi 12 mesi e +50% negli ultimi tre anni. Un risultato che rende difficile trovare buoni titoli sulla piazza di scambio più grande del mondo. Difficile ma non impossibile c ome dimostra quanto suggerito da Daniel Sparks. And the winner is... Leader di mercato con solidi fondamentali e una valutazione ancora prudente, Walt Disney, ...