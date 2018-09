Vuelta Espana | la cronometro è di Rohan Dennis | Quintana scende dal podio

Vuelta a España 2018 : le voci dei protagonisti. Steven Kruijswijk : “Non divento il favorito per il successo finale” : Nella tappa odierna della Vuelta, la cronometro individuale ha incoronato l’australiano Rohan Dennis, mentre in ottica classifica generale belle prestazioni del dell’olandese Steven Kruijswijk, che rientra prepotentemente in gara per il successo finale, e dell’iberico Enric Mas. Soffrono invece i colombiani Nairo Quintana e Miguel Angel Lopez, così come il francese Thibaut Pinot, mentre si difende bene il leader della ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Alejandro Valverde sempre al comando di quella a punti e combinata : Non cambiano i leader delle altre classifiche della Vuelta a España 2018 al termine della cronometro di Torrelavega. Lo spagnolo Alejandro Valverde resta sempre al comando sia della classifica a punti, che di quella combinata, mentre il connazionale Luis Angel Mate conserva la maglia a pois. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della sedicesima tappa. CLASSIFICA A punti (MAGLIA VERDE): 1 Alejandro Valverde MOVISTAR TEAM 116 ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates incrementa - sorprese Mas e Kruijswijk. Perde tanto Quintana : La cronometro individuale della sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega, ha emesso verdetti importanti per la Classifica. Il britannico Simon Yates ha confermato uno stato di forma eccezionale, consolidando il proprio margine di vantaggio sullo spagnolo Alejandro Valverde, comunque ancora vicinissimo. Tutto resta comunque ancora aperto in vista delle tantissime salite sui Pirenei. Hanno perso molto ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis domina la cronometro. Simon Yates guadagna su tutti - benissimo Kruijsiwjk : È scattata con una cronometro individuale la terza settimana della Vuelta a España 2018. La sedicesima frazione, successiva all’ultimo giorno di riposo, infatti prevedeva la prova contro il tempo da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri. Strada pianeggiante, ma insidiosa per alcuni tratti, sulla quale si è vista com’era ovvio che fosse una doppia sfida: quella per il successo parziale e quella per la classifica ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (12 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, mercoledì 12 settembre, si svolgerà la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, da Getxo a Balcòn de Bizkaia, per un totale di 157 km. Frazione relativamente breve ma intensa, caratterizzata da ripetuti saliscendi dal primo all’ultimo chilometro. Presenti addirittura sei Gran Premi della Montagna: il primo, di terza categoria, è situato al 17° chilometro (Alto de la Arboleda, 6,7 km al 5%); a 85,2 km dal via l’Alto ...

Vuelta Espana - Nairo Quintana : ‘Le critiche non fanno male’ : Una delle immagini più curiose e significative della tappa di ieri della Vuelta Espana [VIDEO], quella con l’arrivo ai Laghi di Covadonga, è stata la plateale protesta di Simon Yates nei confronti di Nairo Quintana. Il corridore britannico ha mandato chiaramente a quel paese l’avversario per il suo atteggiamento difensivo, quasi un marchio di fabbrica dello scalatore colombiano. Nel giorno di riposo concesso dalla Vuelta Espana dopo la tappa di ...

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : cronometro di 32 km - tappa decisiva per la classifica. Yates deve difendersi da Valverde e Quintana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri. La terza ed ultima settimana si apre dunque con una prova contro il tempo nettamente favorevole agli specialisti: Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà un breve strappo a Cobreces, seguiranno poi altre due brevi salite: al ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “Cerco uno spiraglio di luce. Ai Mondiali pronto a mettermi a disposizione” : Inutile negarlo, ci si aspettava molto di più da Fabio Aru in questa Vuelta a España 2018. Il corridore sardo ai nastri di partenza della corsa a tappe spagnola aveva voglia di riscattare il brutto Giro d’Italia, dimostrando a se stesso e agli altri di essere tornato sui livelli che gli competono. Il trionfo del 2015 sulle strade iberiche, accompagnato dal secondo posto nella Corsa Rosa in quello stesso anno, prefiguravano una carriera ...

Vuelta a España 2018 : la startlist della cronometro. Orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi, martedì 11 settembre, si disputerà una cronometro individuale di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega in occasione della sedicesima tappa della Vuelta a España 2018. Un percorso quasi interamente pianeggiante che favorisce i puri specialisti della corsa contro il tempo e che dunque potrebbe variare le gerarchie nella graduatoria generale. L’attuale maglia rossa Simon Yates dovrà difendere il simbolo del primato dai propri ...

Vuelta a Espana 2018 - sedicesima tappa : cronometro individuale Santillana del Mar-Torrelavega : La terza e decisiva settimana di corsa della Vuelta a España 2018 si aprirà con una cronometro individuale. La Santillana del Mar-Torrelavega prevede un percorso di 32 km adatto agli specialisti. Una frazione che diventa già fondamentale in chiave classifica generale: gli scalatori puntano a difendersi, quali saranno i distacchi tra loro? Percorso Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà un breve ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (martedì 11 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (martedì 11 settembre) si svolgerà la sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega. Dopo il giorno di riposo, la terza ed ultima settimana di corsa si apre con una sfida contro il tempo potenzialmente decisiva per la classifica generale. Una cronometro adatta agli specialisti, visto il percorso prevalentemente pianeggiante. Rohan Dennis cercherà di bissare il successo ...

Vuelta a España 2018 - cronometro 16^ tappa : la startlist e gli orari di partenza. Nibali alle 15.39 - Aru alle 16.38 : Vincenzo Nibali alle ore 15.39, Fabio Aru alle ore 16.38. Questi sono gli orari di partenza dei due italiani di punta nella cronometro individuale della Vuelta di Spagna in programma martedì 11 settembre. I corridori si cimenteranno nei 32 chilometri da Santillana del Mar a Torrelavega, lo Squalo e il Cavaliere dei Quattro Mori non avranno naturalmente particolari ambizioni di classifica ma saranno seguiti con particolare attenzione da tutti gli ...

Vuelta a España 2018 - Santillana del Mar-Torrelavega : la startlist della cronometro. Orari di partenza e programma : Martedì 11 settembre si disputerà la sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 32 chilometri da Santillana del Mar a Torrelavega. Frazione fondamentale per la classifica generale, la prova contro le lancette su un terreno particolarmente impegnativo rimescolerà sicuramente le carte in tavola e definirà le gerarchie prima delle ultime salite in programma in questa terza settimana. La maglia rossa Simon Yates ...