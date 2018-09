Vuelta | Dennis vince la crono Yates sempre in maglia rossa

Vuelta a España 2018 : le pagelle della sedicesima tappa. Dennis spaziale - Kruijswijk e Mas sorprendenti - deludono i colombiani : Rohan Dennis vola nella sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega. L’australiano della BMC, l’unico a fermare il cronometro sotto i 38 minuti, fa il vuoto: lo statunitense Joseph Rosskopf e lo spagnolo Jonathan Castrovejo sono coloro che si avvicinano di più, a 50″ di distanza. Tra i big ottima prova dell’olandese Steven Kruijswijk, quarto a ...

Vuelta - Dennis vince la crono - Yates conserva la maglia rossa : L'australiano Rohan Dennis ha vinto la 16ma tappa della Vuelta di Spagna, la crono di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega. Il portacolori del team BMC ha preceduto Joey Rosskopf, Bmc, e lo ...

Vuelta : 16/a tappa - Dennis vince crono : ANSA, - ROMA, 11 SET - L'australiano Rohan Dennis ha vinto la 16/a tappa della Vuelta di Spagna, la crono di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega. Il portacolori del team BMC ha preceduto Joey ...

Vuelta Espana : la cronometro è di Rohan Dennis - Quintana scende dal podio : È servita la cronometro di 32 km a Torrelavega per creare quei distacchi tra i primi corridori della classifica generale che le montagne non avevano fatto emergere. La tappa è andata come da pronostico a Rohan Dennis che ha sbaragliato il campo. Simon Yates ha offerto una prova solida difendendo e rafforzando la sua maglia rossa di leader. Valverde ha tenuto botta, mentre hanno sofferto Lopez e Quintana, quest'ultimo ha perso il suo posto sul ...

Ciclismo - Vuelta : Dennis vince a Torrelavega - Yates sempre più maglia rossa : La cronometro partita da Santillana del Mar porta il britannico leader della corsa a 33 secondi da Valverde

Vuelta 2018 : Dennis vince la crono di Torrelavega. Yates sempre in Maglia Rossa : Rohann Dennis ha conquistato la 16esima tappa della Vuelta , la cronometro individuale da Santillana del Mar a Torrelavega di 32 km. L'australiano della BMC ha preceduto Castroviejo e Rosskopf. Per ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis domina la cronometro. Simon Yates guadagna su tutti - benissimo Kruijsiwjk : È scattata con una cronometro individuale la terza settimana della Vuelta a España 2018. La sedicesima frazione, successiva all’ultimo giorno di riposo, infatti prevedeva la prova contro il tempo da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri. Strada pianeggiante, ma insidiosa per alcuni tratti, sulla quale si è vista com’era ovvio che fosse una doppia sfida: quella per il successo parziale e quella per la classifica ...

Vuelta 2018 – Rohan Dennis imbattibile a crono - l’australiano vince la 16ª tappa : Simon Yates difende la maglia rossa : Sesta vittoria stagionale per il corridore della BMC, che si prende la sedicesima tappa della Vuelta 2018 con il tempo di 37:57.44 L’ultima settimana della Vuelta di Spagna 2018 si apre con la vittoria di Rohan Dennis, che si prende l’unica crono individuale in programma, partita da Santillana del Mar e conclusasi 32 km dopo a Torrelavega. L’australiano della BMC non lascia scampo ai suoi avversari, vincendo la questa ...

DIRETTA/ Vuelta 2018 streaming video e tv : Rohan Dennis trionfa a cronometro! (16^ tappa Torrelavega) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 16^ tappa cronometro Santillana del Mar-Torrelavega, 32 km: vincitore, percorso e orario della prova contro il tempo (oggi martedì 11 settembre)(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:42:00 GMT)

Vuelta - Rohan Dennis conquista la prima maglia rossa : La Vuelta riparte da dove era cominciata un anno fa. E come nel 2017 è stato l'australiano Rohan Dennis a indossare la prima maglia rossa. Lui, che era tra i favoriti per questo prologo, è il primo ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis domina da pronostico. Fabio Aru e Vincenzo Nibali sulla difensiva - big ravvicinati : Tutto secondo pronostico nella prima tappa della Vuelta a España 2018: Rohan Dennis, grande favorito della vigilia, riesce a dominare sugli otto chilometri inaugurali da percorrere a cronometro. L’australiano della BMC ha sfruttato un percorso davvero favorevole alle proprie caratteristiche per riuscire a sbaragliare la concorrenza, andandosi così a prendere anche la prima Maglia Rossa. Alle sue spalle il polacco Michal Kwiatkowski ed il ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis domina da pronostico. Fabio Aru e Vincenzo Nibali sulla difensiva : Tutto secondo pronostico nella prima tappa della Vuelta a España 2018: Rohan Dennis, grande favorito della vigilia, riesce a dominare sugli otto chilometri inaugurali da percorrere a cronometro. L’australiano della BMC ha sfruttato un percorso davvero favorevole alle proprie caratteristiche per riuscire a sbaragliare la concorrenza, andandosi così a prendere anche la prima Maglia Rossa. Alle sue spalle il polacco Michal Kwiatkowski ed il ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della prima tappa. Dennis rispetta il pronostico - bene Kwiatkowski. Tra i big brillano Kelderman e Valverde : La prima maglia rossa della Vuelta a España 2018 è dell’australiano Rohan Dennis che vince il cronoprologo di Malaga davanti al polacco Michal Kwiatkowski e al belga Victor Campenaerts. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prima tappa. pagelle prima TAPPA Vuelta A España Rohan Dennis 10: era il favorito assoluto e non ha sbagliato. Si conferma nuovamente tra i più forti al mondo nelle sfide contro il ...

Vuelta - prima tappa : Rohan Dennis vince la crono di Malaga : L'australiano della BMC è il primo leader della corsa, battendo nel cronoprologo per 6'' Kiatkowski. Male Aru e Nibali