Vuelta a España 2018 | Fabio Aru | “Cerco uno spiraglio di luce Ai Mondiali pronto a

Vuelta a España 2018 : la startlist della cronometro. Orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi, martedì 11 settembre, si disputerà una cronometro individuale di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega in occasione della sedicesima tappa della Vuelta a España 2018. Un percorso quasi interamente pianeggiante che favorisce i puri specialisti della corsa contro il tempo e che dunque potrebbe variare le gerarchie nella graduatoria generale. L’attuale maglia rossa Simon Yates dovrà difendere il simbolo del primato dai propri ...

Vuelta a Espana 2018 - sedicesima tappa : cronometro individuale Santillana del Mar-Torrelavega : La terza e decisiva settimana di corsa della Vuelta a España 2018 si aprirà con una cronometro individuale. La Santillana del Mar-Torrelavega prevede un percorso di 32 km adatto agli specialisti. Una frazione che diventa già fondamentale in chiave classifica generale: gli scalatori puntano a difendersi, quali saranno i distacchi tra loro? Percorso Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà un breve ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (martedì 11 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (martedì 11 settembre) si svolgerà la sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega. Dopo il giorno di riposo, la terza ed ultima settimana di corsa si apre con una sfida contro il tempo potenzialmente decisiva per la classifica generale. Una cronometro adatta agli specialisti, visto il percorso prevalentemente pianeggiante. Rohan Dennis cercherà di bissare il successo ...

Vuelta a España 2018 - cronometro 16^ tappa : la startlist e gli orari di partenza. Nibali alle 15.39 - Aru alle 16.38 : Vincenzo Nibali alle ore 15.39, Fabio Aru alle ore 16.38. Questi sono gli orari di partenza dei due italiani di punta nella cronometro individuale della Vuelta di Spagna in programma martedì 11 settembre. I corridori si cimenteranno nei 32 chilometri da Santillana del Mar a Torrelavega, lo Squalo e il Cavaliere dei Quattro Mori non avranno naturalmente particolari ambizioni di classifica ma saranno seguiti con particolare attenzione da tutti gli ...

Vuelta a España 2018 - Santillana del Mar-Torrelavega : la startlist della cronometro. Orari di partenza e programma : Martedì 11 settembre si disputerà la sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 32 chilometri da Santillana del Mar a Torrelavega. Frazione fondamentale per la classifica generale, la prova contro le lancette su un terreno particolarmente impegnativo rimescolerà sicuramente le carte in tavola e definirà le gerarchie prima delle ultime salite in programma in questa terza settimana. La maglia rossa Simon Yates ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (11 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (martedì 11 settembre) si svolgerà la sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega. L’ultima settimana della corsa spagnola si aprirà con una sfida contro il tempo che potrebbe risultare decisiva nella lotta per la maglia rossa. Sarà una cronometro per specialisti, visto il percorso è prevalentemente pianeggiante. I passisti potranno quindi guadagnare secondi ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali : Squalo feroce - tra fughe e attacchi. Operazione Mondiale - la gamba migliora. E l’ultima settimana… : Seconda settimana eccellente per Vincenzo Nibali alla Vuelta di Spagna, lo Squalo sta salendo di condizione dopo le difficoltà patite nella prima parte della corsa iberica e sta palesando una forma sempre più convincente giorno dopo giorno. Dalle sofferenze e dai timori dei primissimi giorni, quando addirittura temeva di non tornare più quello dei giorni migliori, a protagonista commovente negli ultimi giorni: il messinese è andato in fuga in ...

Vuelta a España 2018 : il percorso della terza settimana. La ventesima tappa fa paura : Secondo ed ultimo giorno di riposo alla Vuelta a España 2018: ci si lancia verso la terza decisiva settimana. La lotta tra i big sarà accesissima: fino ad ora non c’è stata una vera e propria battaglia, qualche scontro che si è concluso con un nulla di fatto. Ora invece sarà un tutto per tutto per il podio e per la Maglia Rossa: andiamo a scoprire il percorso di questa terza settimana. Si comincia subito con una fondamentale cronometro ...

Vuelta a España 2018 : Fabio Aru respinto da Lagos de Covadonga. Serve la reazione nella terza settimana in vista dei Mondiali : Dopo i segnali positivi di sabato a Les Praeres Nava, Fabio Aru ieri è andato in netta crisi sulla salita di Lagos de Covadonga alla Vuelta a España. Il 28enne sardo era sembrato ottimista alla partenza, con una condizione che sembrava lentamente crescere. I 5’19” accusati di ritardo nella 15ma tappa, dimostrano invece che la situazione non è per nulla positiva e il giorno di riposo odierno porta con sé tanti dubbi su questa ultima parte della ...

Vuelta Espana - Pinot conquista i Laghi di Covadonga - scintille Yates - Quintana : C’è ancora grande equilibrio nella Vuelta Espana, anche dopo l’attesissimo arrivo in salita ai Laghi di Covadonga, una delle ascese simbolo della corsa. Thibaut Pinot ha rialzato la testa conquistando il successo con un’azione coraggiosa e caparbia, sfruttando anche il minor controllo nei suoi confronti in virtù del ritardo accumulato in classifica. Simon Yates è sembrato controllare [VIDEO]agevolmente gli avversari, ma non ha affondato il colpo ...

Vuelta a España 2018 : il borsino dei favoriti. Sfida a tre? Quintana contro Yates e Lopez : Secondo giorno di riposo per la Vuelta a España 2018: inizia la terza ed ultima settimana, dove non ci si potrà più guardare in faccia e non si potrà più scherzare. Sulle grandi salite che portano verso Madrid sono attese delle battaglie stellari tra i big. Andiamo a vedere il borsino dei favoriti dopo le prime quattordici tappe. Chi sale Simon Yates: come lunedì scorso, è lui al giro di boa il leader della classifica generale. Ha ceduto la ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della quindicesima tappa. Pinot il più astuto - Yates controlla - male Quintana : Non è mancato lo spettacolo sulla salita di Lagos de Covadonga alla Vuelta a España 2018, con il trionfo del francese Thibaut Pinot davanti al colombiano e al britannico Simon Yates, che difende la maglia rossa. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quindicesima tappa. pagelle quindicesima TAPPA Vuelta A España Thibaut Pinot 9: il francese è stato il più astuto dei big e torna meritamene al successo. Ha ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche : Alejandro Valverde sempre maglia verde e bianca - Mate miglior scalatore : Alejandro Valverde conferma il primato nella classifica a punti e nella classifica combinata della Vuelta di Spagna 2018, Luis Mate veste sempre la maglia di miglior scalatore. Di seguito le altre classifiche della corsa a tappe iberica. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GENERALE CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 Alejandro Valverde 88 MOVISTAR TEAM 115 PTS – – 2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 83 PTS – ...