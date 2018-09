Vuelta 2018 | Dennis vince la crono di Torrelavega Yates sempre in Maglia Rossa

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Alejandro Valverde sempre al comando di quella a punti e combinata : Non cambiano i leader delle altre classifiche della Vuelta a España 2018 al termine della cronometro di Torrelavega. Lo spagnolo Alejandro Valverde resta sempre al comando sia della classifica a punti, che di quella combinata, mentre il connazionale Luis Angel Mate conserva la maglia a pois. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della sedicesima tappa. CLASSIFICA A punti (MAGLIA VERDE): 1 Alejandro Valverde MOVISTAR TEAM 116 ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates incrementa - sorprese Mas e Kruijswijk. Perde tanto Quintana : La cronometro individuale della sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega, ha emesso verdetti importanti per la Classifica. Il britannico Simon Yates ha confermato uno stato di forma eccezionale, consolidando il proprio margine di vantaggio sullo spagnolo Alejandro Valverde, comunque ancora vicinissimo. Tutto resta comunque ancora aperto in vista delle tantissime salite sui Pirenei. Hanno perso molto ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis domina la cronometro. Simon Yates guadagna su tutti - benissimo Kruijsiwjk : È scattata con una cronometro individuale la terza settimana della Vuelta a España 2018. La sedicesima frazione, successiva all’ultimo giorno di riposo, infatti prevedeva la prova contro il tempo da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri. Strada pianeggiante, ma insidiosa per alcuni tratti, sulla quale si è vista com’era ovvio che fosse una doppia sfida: quella per il successo parziale e quella per la classifica ...

Vuelta 2018 – Rohan Dennis imbattibile a crono - l’australiano vince la 16ª tappa : Simon Yates difende la maglia rossa : Sesta vittoria stagionale per il corridore della BMC, che si prende la sedicesima tappa della Vuelta 2018 con il tempo di 37:57.44 L’ultima settimana della Vuelta di Spagna 2018 si apre con la vittoria di Rohan Dennis, che si prende l’unica crono individuale in programma, partita da Santillana del Mar e conclusasi 32 km dopo a Torrelavega. L’australiano della BMC non lascia scampo ai suoi avversari, vincendo la questa ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (12 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, mercoledì 12 settembre, si svolgerà la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, da Getxo a Balcòn de Bizkaia, per un totale di 157 km. Frazione relativamente breve ma intensa, caratterizzata da ripetuti saliscendi dal primo all’ultimo chilometro. Presenti addirittura sei Gran Premi della Montagna: il primo, di terza categoria, è situato al 17° chilometro (Alto de la Arboleda, 6,7 km al 5%); a 85,2 km dal via l’Alto ...

Classifica Vuelta 2018/ Simon Yates è maglia rossa : i pericoli per Quintana (16^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, maglia rossa e altre graduatorie: Simon Yates sempre leader, ma i distacchi sono minimi e oggi c’è la cronometro (16^ tappa, 11 settembre)(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:52:00 GMT)

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : cronometro di 32 km - tappa decisiva per la classifica. Yates deve difendersi da Valverde e Quintana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri. La terza ed ultima settimana si apre dunque con una prova contro il tempo nettamente favorevole agli specialisti: Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà un breve strappo a Cobreces, seguiranno poi altre due brevi salite: al ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru : “Cerco uno spiraglio di luce. Ai Mondiali pronto a mettermi a disposizione” : Inutile negarlo, ci si aspettava molto di più da Fabio Aru in questa Vuelta a España 2018. Il corridore sardo ai nastri di partenza della corsa a tappe spagnola aveva voglia di riscattare il brutto Giro d’Italia, dimostrando a se stesso e agli altri di essere tornato sui livelli che gli competono. Il trionfo del 2015 sulle strade iberiche, accompagnato dal secondo posto nella Corsa Rosa in quello stesso anno, prefiguravano una carriera ...

Vuelta 2018 – Fabio Aru motivato nonostante la mancanza di risultati : “più grintoso che mai! Mondiali? Se Cassani mi vorrà ancora ci sarò” : Fabio Aru motivatissimo in vista dei Mondiali di Innsbruck nonostante una stagione deludente e risultati desiderati che non arrivano: le parole del sardo all’inizio della 3ª settimana della Vuelta 2018 La Vuelta di Spagna 2018 entra oggi nella sua terza e ultima settimana di sfide: dopo la seconda giornata di riposo i ciclisti sono pronti per tornare a battagliare in strada a caccia di un buon risultato. Oggi si correrà la cronometro ...