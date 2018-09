Vuelta | 16 a tappa | Dennis vince crono

Vuelta 2018 – Rohan Dennis imbattibile a crono - l’australiano vince la 16ª tappa : Simon Yates difende la maglia rossa : Sesta vittoria stagionale per il corridore della BMC, che si prende la sedicesima tappa della Vuelta 2018 con il tempo di 37:57.44 L’ultima settimana della Vuelta di Spagna 2018 si apre con la vittoria di Rohan Dennis, che si prende l’unica crono individuale in programma, partita da Santillana del Mar e conclusasi 32 km dopo a Torrelavega. L’australiano della BMC non lascia scampo ai suoi avversari, vincendo la questa ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (12 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, mercoledì 12 settembre, si svolgerà la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, da Getxo a Balcòn de Bizkaia, per un totale di 157 km. Frazione relativamente breve ma intensa, caratterizzata da ripetuti saliscendi dal primo all’ultimo chilometro. Presenti addirittura sei Gran Premi della Montagna: il primo, di terza categoria, è situato al 17° chilometro (Alto de la Arboleda, 6,7 km al 5%); a 85,2 km dal via l’Alto ...

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : cronometro di 32 km - tappa decisiva per la classifica. Yates deve difendersi da Valverde e Quintana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri. La terza ed ultima settimana si apre dunque con una prova contro il tempo nettamente favorevole agli specialisti: Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà un breve strappo a Cobreces, seguiranno poi altre due brevi salite: al ...

Vuelta 2018 – L’ultima settimana inizia con la cronometro individuale : percorso e favoriti della 16ª tappa : Oggi la 16ª tappa della Vuelta di Spagna 2018: il percorso e i favoriti della prima frazione dell’ultima settimana di gare della corsa iberica Dopo un’ultima giornata di riposo, i ciclisti tornano in sella alle loro bici per l’ultima settimana di sfide alla Vuelta di Spagna. Si va verso la conclusione dell’edizione 2018 della corsa iberica, attualmente comandata da Yates, leader della classifica generale. Si corre ...

Vuelta a Espana 2018 - sedicesima tappa : cronometro individuale Santillana del Mar-Torrelavega : La terza e decisiva settimana di corsa della Vuelta a España 2018 si aprirà con una cronometro individuale. La Santillana del Mar-Torrelavega prevede un percorso di 32 km adatto agli specialisti. Una frazione che diventa già fondamentale in chiave classifica generale: gli scalatori puntano a difendersi, quali saranno i distacchi tra loro? Percorso Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà un breve ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (martedì 11 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (martedì 11 settembre) si svolgerà la sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 32 km da Santillana del Mar a Torrelavega. Dopo il giorno di riposo, la terza ed ultima settimana di corsa si apre con una sfida contro il tempo potenzialmente decisiva per la classifica generale. Una cronometro adatta agli specialisti, visto il percorso prevalentemente pianeggiante. Rohan Dennis cercherà di bissare il successo ...

