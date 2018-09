Volley | Mazzanti ha sciolto le riserve | ecco le 14 per il Mondiale

Volley femminile : l’elenco delle quindici convocate dell’Italia di Davide Mazzanti nel collegiale di Milano : Tre sconfitte in tre giorni, soltanto due set raccolti e segnali poco incoraggianti a un mese dall’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Questi i numeri dell’Italia impegnata alla Gloria Cup, torneo amichevole in preparazione alla rassegna iridata: in Turchia la nostra Nazionale è stata battuta nettamente dalla Russia, dall’Azerbaijan e dalle padrone di casa non riuscendo praticamente mai a mettere in mostra un gioco fluido, continuo e ...

Volley - Gloria Cup 2018 : l’Italia perde ancora in amichevole - 0-3 contro l’Azerbaijan. Turnover di Mazzanti : Nuova sconfitta per l’Italia alla Gloria Cup, torneo in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale, dopo il 3-1 subito ieri contro la Russia, oggi si è arresa all’Azerbaijan con un netto 3-0 (25-19; 25-22; 25-22): batosta pesante per le azzurre che a Belek (Turchia) non sono sembrate mai in partita, spesso spente sotto il profilo del gioco e incapaci di reagire ...