Volley | Mazzanti ha scelto le 14 atlete per il Mondiale

Volley : Mazzanti ha sciolto le riserve - ecco le 14 per il Mondiale : ROMA -Il CT della nazionale femminile Davide Mazzanti ha fatto le sue scelte definitive comunicando la lista delle quattordici azzurre che prenderanno parte al Campionato del Mondo 2018, in programma in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Chirichella e compagne torneranno a radunarsi dal 13 al 17 settembre in Val Camonica. Nel corso del collegiale la formazione ...

Volley femminile : l’elenco delle quindici convocate dell’Italia di Davide Mazzanti nel collegiale di Milano : Tre sconfitte in tre giorni, soltanto due set raccolti e segnali poco incoraggianti a un mese dall’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Questi i numeri dell’Italia impegnata alla Gloria Cup, torneo amichevole in preparazione alla rassegna iridata: in Turchia la nostra Nazionale è stata battuta nettamente dalla Russia, dall’Azerbaijan e dalle padrone di casa non riuscendo praticamente mai a mettere in mostra un gioco fluido, continuo e ...

Volley - Gloria Cup 2018 : l’Italia perde ancora in amichevole - 0-3 contro l’Azerbaijan. Turnover di Mazzanti : Nuova sconfitta per l’Italia alla Gloria Cup, torneo in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale, dopo il 3-1 subito ieri contro la Russia, oggi si è arresa all’Azerbaijan con un netto 3-0 (25-19; 25-22; 25-22): batosta pesante per le azzurre che a Belek (Turchia) non sono sembrate mai in partita, spesso spente sotto il profilo del gioco e incapaci di reagire ...