Vodafone Simple+ la tariffa per tutti | 20 Giga | 1000 minuti SMS | chat social illimitati

Vodafone rimodula Vodafone Simple+ - questa volta tagliando i prezzi : Vodafone rimodula Vodafone Simple+, ma in questo caso si tratta di buone notizie: consistente taglio di prezzo sia per chi rinnova tramite carta di credito e conto corrente, sia per chi usa il credito residuo. L'articolo Vodafone rimodula Vodafone Simple+, questa volta tagliando i prezzi proviene da TuttoAndroid.