Virginia Raffaele | Pazza per Jim Carrey è un mio modello L' Ariston? Da brividi

Nove cala l'asso con Virginia Raffaele : cosa le affidano - la sfida ai big del piccolo schermo : È Virginia Raffaele l'asso nella manica di Discovery per la stagione televisiva. Perché se si vuole restare al passo con i più grandi, non basta essere coraggiosi, determinati, ambiziosi, ma bisogna ...

Discovery Italia riparte nel segno di Virginia Raffaele : Pressing serrato. E goal. Gongolano soddisfatti i vertici di Discovery Italia annunciando che, dopo un rapido corteggiamento, Virginia Raffaele lavorerà con loro: qualcosa di equivalente a quanto ...

Laura Carafoli a Blogo : "Virginia Raffaele su Nove? Sogno che si realizza. Daytime di Amici con una sorpresa nella conduzione" (video) : A margine della presentazione dei nuovi palinsesti del gruppo Discovery, presentati, oggi, a Milano, abbiamo incontrato Laura Carafoli, Svp Content and Programming Discovery Italia, per farci raccontare, in anteprima alcune novità in vista dell'imminente prossima stagione televisiva.prosegui la letturaLaura Carafoli a Blogo: "Virginia Raffaele su Nove? Sogno che si realizza. Daytime di Amici con una sorpresa nella conduzione" (video) ...

Virginia Raffaele : "Come quando fuori piove? Grazie a Discovery per la libertà di potermi esprimere in un modo differente" (video) : ...

Discovery Italia - presentati i palinsesti : tutte le novità della nuova stagione. Sul Nove arriva Virginia Raffaele con “Come quando fuori piove” : Saviano, Crozza, le Olimpiadi, Cannavacciuolo, le ricette di Benedetta Parodi e le “confesssioni” di Peter Gomez. Sono solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione di Discovery Italia, che si annuncia ricca di novità. Una su tutte, l’esordio di Virginia Raffaele sul Nove il 12 settembre con “Come quando fuori piove“, dove interpreta quattro donne completamente diverse. Le protagoniste viaggiano in ...

Virginia Raffaele con Come Quando Fuori Piove per la sua prima serie tv : Un nuovo formato per mettersi ancora una volta alla prova: a Virginia Raffaele piace osare senza rete e questa volta ha scelto di lasciare momentaneamente da parte gli show e gli sketch da pochi minuti per affrontare il formato della serie tv dove è l’assoluta mattatrice con la novità del Nove dal titolo Come Quando Fuori Piove. In onda alle 21,25 dal 12 settembre la miniserie per sei appuntamenti da 60 minuti l’uno mette in scena ...

Come quando fuori piove : la prima serie tv di Virginia Raffaele : Poi c'è Gregoria Barbiero Bonanni , anziana economista ai vertici delle lobby mondiali che parte da Roma per la Svizzera, dove si terrà una riunione tra i potenti del mondo: con lei c'è l'autista ...

Come quando fuori piove - su Nove i promo della serie con Virginia Raffaele (Video) : Resta ancora avvolto nel mistero Come quando fuori piove, il prossimo progetto di Virginia Raffaele che debutterà su Nove in autunno con una serie tv che la vedrà protagonista assoluta.Nessuna notizia sulla data di partenza della serie, ma Nove ha già iniziato a mandare in onda i promo, che mostrano le protagoniste. Tutte, ovviamente, interpretate dalla Raffaele, che dimostra ancora una volta la sua versatilità e capacità di indossare qualsiasi ...

Bianca Berlinguer e Virginia Raffaele/ Video - ecco cosa pensa dell’imitazione : “Rimasi un po’ così - ma poi…” : Bianca Berlinguer e Virginia Raffaele/ Video, ecco cosa pensa dell’imitazione la giornalista di #CartaBianca: “Rimasi un po’ così, ma poi…”, le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:42:00 GMT)

Virginia Raffaele torna su Rai 2 nel 2019 : Virginia Raffaele, Mario Orfeo I prossimi palinsesti Rai si arricchiscono di un ulteriore appuntamento rimasto top secret fino a ieri: nel 2019 Virginia Raffaele tornerà in prime time su Rai 2 con un varietà tutto suo. Ad estrarre l’”asso nella manica” è stato il DG Mario Orfeo alla presentazione romana dell’offerta televisiva del servizio pubblico. A sorpresa, il dirigente è stato affiancato nell’annuncio dalla ...

Virginia Raffaele - torna in Rai nel 2019 | anticipazioni tv : Virginia Raffaele è salita sul palcoscenico della Dear, su invito del direttore generale Mario Orfeo. Stiamo parlando della presentazione avvenuta lo scorso 5 luglio 2018 dei palinsesti Rai per il 2018/19. Annunciata da alcuni rumors, ma non dichiarata ufficialmente presente, l’attrice comica tornerà verosimilmente con un nuovo one woman show. Nella prossima primavera 2019 rivedremo la famosa e brillante artista su Rai 2. Virginia Raffaele ...

