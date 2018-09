Video Sciopero Scuola oggi 11 settembre in piazza Montecitorio a Roma

scuolainforma

(Di martedì 11 settembre 2018)martedì 112018 –Le motivazioni delloI docenti precari della seconda fascia delle graduatorie di istituto di tutti i gradi di, dall’infanzia fino allasuperiore di secondo grado, sono in stato di agitazione. I diplomati magistrali contestano la decisione di bandire il concorso straordinario perché esclude i docenti che non hanno 24 mesi di servizio oltre a quelli che hanno lavorato allaparitaria. I docenti abilitati dellasuperiore del I e del II grado manifestano contro le ammissioni con riserva al concorso riservato decretate dal Consiglio di Stato in favore dei non abilitati e dei semplici laureati. Gli inserimenti a pettine nelle graduatorie di merito regionali toglieranno posti agli abilitati TFA e PAS. La riapertura delle graduatorie ad esaurimento per l’inserimento ...