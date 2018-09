Video Editor Leggero e Professionale : Video Editor Leggero e Professionale Una suite per il Video editing non lineare per creare un film di qualsiasi complessità – da una scheda famiglia, un drone oppure un clip da action camera in qualità UHD ad una presentazione aziendale con una ampia gamma di tabelle e diagrammi. Caratteristiche Principali Importa da qualsiasi dispositivo e […]

Video Editor Leggero e Professionale : Video Editor Leggero e Professionale Una suite per il Video editing non lineare per creare un film di qualsiasi complessità – da una scheda famiglia, un drone oppure un clip da action camera in qualità UHD ad una presentazione aziendale con una ampia gamma di tabelle e diagrammi. Caratteristiche Principali Importa da qualsiasi dispositivo e […]

No Man's Sky NEXT e l'indefinibilità dell'opera d'arte Videoludica - editoriale : La Gioconda, il Ratto di Proserpina, la Piramide di Cheope. Opere d'arte conosciute in tutto il mondo, giustamente apprezzate ed acclamate da chiunque, accomunate da una fondamentale caratteristica connaturata alla loro intrinseca natura di manufatti estetici: la sostanziale, profonda ed inalienabile immutabilità dell'oggetto fisico che li rappresenta, sia questo una tela "imbrattata" da colori ad olio, o un blocco di marmo a cui è stata data ...

AudioVideo presentazione a Roma de 'l'altro Radicale' di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo - Guida editori - : Giovedì 26 luglio 2018, allo Studio 33 , Via della Paglia 33/a " Roma, , è stato presentato il libro l'altro Radicale - essere liberali senza aggettivi , Guida editori, di Giuseppe Rippa ...

Il mercato miliardario dei Videogiochi non è mai andato così bene - editoriale : Dati che raccontano uno scenario incredibilmente positivo per i principali produttori al mondo di videogiochi e che soprattutto rappresentano un'ulteriore conferma del benessere del mercato. ...

Il mercato miliardario dei Videogiochi non è mai andato così bene - editoriale : Le aziende dell'industria videoludica non sono mai state così bene. Se avete bisogno di un'ulteriore dimostrazione di quanto il giro d'affari del mondo dei videogiochi stia godendo di buona salute, guardate non più lontano dell'andamento azionario dei produttori principali: Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft, Take-Two. E ovviamente Sony e Microsoft. La maggior parte di loro non è ha mai goduto di tanta salute finanziaria oppure, come ...

Violenza nei Videogiochi - bisogna conoscere i limiti - editoriale : Sparare a una folla di studenti senza alcun senso può essere divertente? È una domanda che emerge spontanea dopo che uno sviluppatore che Valve ha definito un "troll", noto come Ata Berdiyev, ha provato a far pubblicare su Steam un "simulatore di sparatorie di massa nelle scuole" dal titolo Active Shooter. I frequenti casi di cronaca nera che ci arrivano dagli Stati Uniti sono un contesto troppo delicato per un prodotto di questo genere. È ...