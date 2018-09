Vibo Valentia Rintracciato il romeno che ha accoltellato due ventenni

Vibo Valentia. Ventenne accoltellato da un romeno nei pressi di Villa Gagliardi : Gravissimo episodio a Vibo Valentia. Un Ventenne del luogo è stato ferito da una coltellata da un romeno di 15

Vibo Valentia - Delitto Piperno : arrestati padre e figlio : S volta nelle indagini sul truce omicidio di Stefano Piperno di Nicotera, il 34enne la cui auto ed il cadavere sono stati trovati carbonizzati lo scorso 20 giugno nelle campagne di Vibo Valentia. '...

Vibo Valentia - UCCISO A COLPI DI FUCILE E BRUCIATO/ Ultime notizie omicidio Piperno : arrestati padre e figlio : VIBO VALENTIA, uomo UCCISO e BRUCIATO: arrestati 2 autori. Ultime notizie, cadavere rinvenuto lo scorso giugno nella propria automobile, dopo che era stato dato alle fiamme(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:02:00 GMT)

Vibo Valentia - mediatore culturale ucciso : arrestati padre e figlio : Omicidio, occultamento e soppressione di cadavere. Per l’omicidio di Stefano Piperno sono stati arrestati stamattina Francesco ed Ezio Perfidio, di 58 e 34 anni, padre e figlio di Nicotera in provincia di Vibo Valentia. A metà giugno, dopo qualche giorno che era scomparso, il corpo di Piperno, un giovane di 34 anni, era stato trovato carbonizzato all’interno della sua Fiat Punto parcheggiata in località Britto, vicino al campo sportivo della ...

Vibo Valentia. Il maltempo flagella la costa : Tansi denuncia edilizia selvaggia : Decine di interventi sono stati eseguiti sulla costa di Vibo Valentia a causa del maltempo che ha flagellato i Comuni costieri.

Vibo Valentia : liberata in mare tartaruga caretta caretta salvata a giugno : L’11 giugno scorso un’unità navale in forza al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, a largo di Amantea (CS), durante un’ordinaria navigazione di polizia, ha rinvenuto e recuperato un esemplare adulto di tartaruga marina caretta caretta in evidente stato di difficoltà. La tartaruga non riusciva, infatti, ad immergersi, neanche alla vista del mezzo navale, elemento questo, che non è sfuggito agli occhi e ...

Vibo Valentia - omicidio a Nicotera Marina : si costituisce il killer dell’agguato in spiaggia : È il 36enne Giuseppe Olivieri il killer che il 12 agosto scorso ha ucciso Francesco Timpano, 45 anni, a Nicotera Marina. L’uomo, dopo aver fatto irruzione nello stabilimento balneare “Il Gabbiano”, ha aperto il fuoco sulla vittima, uccidendola sul colpo, tra turisti e bagnanti. Braccato dai carabinieri del comando di Vibo Valencia, ha confessato il reato. L’uomo è fratello di Francesco Olivieri, il 32enne che lo scorso ...

Vibo Valentia. Commemorazione del professore Gaetano Luciano : Domani lunedì 20, a partire dalle ore 18.30, nella sede dell’associazione di volontariato “La goccia” ci sarà la Commemorazione del

Vibo Valentia - 86enne accoltella figlia e nuora : arrestato/ Ultime notizie : donne in ospedale - una è grave : Vibo Valentia, 86enne accoltella figlia e nuora: arrestato. Le due donne sono ricoverate in gravi condizioni. Il gesto dopo una lite per vecchie questioni familiari.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 16:23:00 GMT)

Vibo Valentia - agguato in spiaggia tra i bagnanti a Nicotera : ucciso a colpi di pistola un 45enne : In una spiaggia tra i turisti e i bagnanti. Il killer non ha avuto scrupoli nel portare a termine la sua missione di morte. Dopo aver fatto irruzione nel lido “Il Gabbiano” a Nicotera Marina intorno alle 15.30, ha cercato il suo bersaglio e, dopo averlo individuato, gli ha scaricato addosso alcuni colpi di pistola prima di dileguarsi. È morto sul colpo Francesco Timpano, di 45 anni e con precedenti per reati legati alla droga. È morto davanti a ...

Vibo Valentia - paura in spiaggia : 43enne freddato a colpi di pistola tra i bagnanti : L'agguato mortale in spiaggia a Marina di Nicotera, sotto gli occhi di numerosi bagnanti e turisti che si trovavano in zona. La vittima è un uomo di 43 anni, Francesco Timpano, originario della zona.Continua a leggere

Vibo Valentia - boss vuole “portare” l’effige della “Madonna della Neve” : i carabinieri bloccano la processione : I carabinieri sono intervenuti a Zungri, in provincia di Vibo Valentia, per interrompere la processione della “Madonna della Neve” dopo che un presunto boss della ‘ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere incluso tra i portatori dell’effige. Alla richiesta si è opposto, però, il Comitato promotore dei festeggiamenti e ne è scaturita una discussione. A tutta la scena hanno assistito i carabinieri che ...

Dramma a Vibo Valentia - dopo 50 anni di matrimonio uccide la moglie e si impicca : La donna sarebbe stata colpita con un bastone in testa, l'uomo poi si è tolto la vita impiccandosi poco lontano. Un omicidio suicidio inspiegabile per i tanti che conoscevano i due anziani descritti come una coppia modello che in 50 anni di matrimonio non aveva mai affrontato un litigio furibondo.Continua a leggere

Ambiente - Calabria : balneazione 2018 - tornano conformi i punti di Pizzo e Vibo Valentia : Il servizio tematico Acque del dipartimento provinciale di Vibo Valentia ha comunicato questa mattina ai Comuni di Pizzo e Vibo Valentia, nonché a Ministero della Salute e Regione, il ritorno alla conformità dei punti che venerdì scorso avevano dato esito negativo. I tratti di mare individuati dalle denominazioni “Porticciolo “ a Pizzo, e “Fosso industriale Portosalvo” e “200 metri a destra del torrente Trainiti” sono quindi nuovamente ...