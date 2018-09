Via libera dal Consiglio comunale alla fusione di Forlì mobilità integrata e Forlì citta

La voce della Politica L'UE dà il Via libera al corpo europeo di solidarietà : "Un'iniziativa importante e una grande opportunità per i nostri ragazzi. La solidarietà è sempre stata uno dei fattori che ha contribuito ad allargare l'integrazione tra gli europei. Sono sicuro che ...

Girona e Barcellona danno il Via libera per giocare a Miami : I due club e la Liga hanno fatto richiesta alla Federazione spagnola di poter disputare l'incontro tra le due squadre negli Stati Uniti, a Miami. L'articolo Girona e Barcellona danno il via libera per giocare a Miami è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Negozi chiusi domenica - arriva il Via libera della Lega : “Non più di 8 aperture l’anno” : La Lega dà il via libera all'ipotesi della chiusura domenicale dei Negozi avanzata dal MoVimento 5 Stelle. L'idea del Carroccio è quella di portare avanti la proposta di legge dei suoi deputati che prevede l'apertura per un totale di otto domeniche durante tutto l'anno, tra cui le quattro di dicembre.Continua a leggere

Genova : l'affidamento della ricostruzione del ponte a Fincantieri con il Via libera dell'UE. Toninelli : 'E' una priorità' : PRIMAPRESS, - ROMA - L'audizione alla Camera del ministro alle infrastrutture, Danilo Toninelli, ha riconfermato l'intenzione del governo di voler affidare a Fincantieri la ricostruzione del ponte ...

ECA - Agnelli annuncia : 'Via libera alla terza competizione europea' : Champions League ed Europa League potrebbero non essere più le uniche due coppe europee nel corso della stagione. A partire dalla stagione 2021/2022, infatti, potrebbe aggiungersi una terza ...

Firenze. Via libera alla riqualificazione di piazza Indipendenza : Un progetto complessivo di riqualificazione di piazza Indipendenza, che parte con un primo lotto di lavori da 700 mila euro.

Pacetti : domenica prossima torna #ViaLibera - città senza auto e smog : Roma – “domenica e’ di nuovo #ViaLibera. domenica prossima parte una nuova edizione di #ViaLibera. Il 16 settembre le strade saranno di nuovo libere da auto e smog per l’intera giornata. Cittadini e turisti potranno muoversi, a piedi o in bici, in un unico percorso ciclopedonale che interessera’ via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza ...

Crollo ponte Morandi - Via libera per i sensori/ Genova ultime notizie : Cozzi - “abbiamo a cuore gli sfollati” : Crollo ponte Morandi: 2 gli incidenti probatori. ultime notizie, sensori in ritardo: quando arriveranno? Prosegue a rilento l'istallazione degli strumenti di sicurezza(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 17:36:00 GMT)

Ponte - Toti litiga con Di Maio e Toninelli La Procura dà il Via libera per i sensori : Il vicepremier: «In arrivo una brutta sorpresa per Autostrade». Il governatore ligure replica: «Dia buone notizie ai genovesi». Il ministro a Toti: si occupi degli sfollati. Inchiesta, consulenze nel mirino dei pm

Ilva - da “chiusura e bonifica” al Via libera ad ArcelorMittal : tutte le posizioni Cinque Stelle e la realpolitik di governo : Era il maggio 2017 e Taranto si preparava ad andare alle urne. Luigi Di Maio arrivò in città per sostenere il candidato pentastellato invitando i cittadini a “scegliere un sindaco Cinque Stelle, perché così il progetto di riconversione economica, che vada oltre l’Ilva, è l’unico che può rilanciare questa città, può affermarsi”. Ma il primo cittadino non sarebbe bastato, perché “i problemi di Taranto sono ...