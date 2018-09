Via Emanuele Filiberto | da domani deviato il tram 3 | le novità del percorso

romatoday

: #info #atac - domani iniziano i lavori di protezione della corsia preferenziale di via Emanuele Filiberto; la linea… - InfoAtac : #info #atac - domani iniziano i lavori di protezione della corsia preferenziale di via Emanuele Filiberto; la linea… - Roberto_MIS : @BeaLorenzin Ministro, ho inviato via mail, una richiesta d'incontro inerente l'esenzione ticket per i minori il 24… - JosefinaBriceoC : Ponte Morandi, sangue blu e animo nobile: Emanuele Filiberto finanzia un poliambulatorio della Croce Rossa… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Daper il3 . Per fare spazio alla realizzazione delle strutture a protezione della corsia preferenziale su via, tra viale Manzoni e via Biancamano, ...