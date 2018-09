Vertice Lega sulla manovra | sulle chiusure domenicali propone 8 aperture l' anno

Pensioni - Vertice Lega per Quota100 senza vincoli : Di Maio ridà speranza ai precoci : Il dibattito politico sul tema Pensioni entra nel vivo con la definizione della NaDef, la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, vale a dire il principale strumento programmatico riguardante la strategia economica nel medio termine. A questo proposito, il quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore' sottolinea come nella giornata di oggi, martedì 11 settembre, sia in programma un nuovo vertice della Lega per la definizione delle ...

Fondi lega - avvocato : "Presenteremo ricorso in Cassazione"/ Ultime notizie - Vertice a Genova con magistrati : Fondi lega, Francesco Belsito: "lasciai 40 milioni di euro, Salvini e Maroni sapevano tutto ma mi hanno scaricato". Le accuse al Carroccio, "come posso esssere io l'unico responsabile?"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:24:00 GMT)

Manovra - Salvini lavora su abolizione Fornero e flat tax/ Viminale - Vertice Lega "Nell'arco della legislatura" : Salvini "Stop alla Fornero, flat tax, chiusura liti Equitalia”. Ultime notizie, riunione economica in casa Lega a cui ha partecipato anche il ministro dell'interno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:29:00 GMT)

Cambio al Vertice della Lega giovani della provincia di Imperia : Andrea Coppola è il nuovo Segretario provinciale : Andrea, 20 anni, studente ventimigliese al secondo anno della facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli studi di Genova, sin dall'adolescenza coltiva una grande passione per la politica ...

Forza Italia resiste e vuole un Vertice con la Lega su Rai e regionali : 'resistere, resistere, resistere'. Da inno dei magistrati anti-berlusconiani a mantra dei Berluscones che vogliono vendere cara la pelle alla Lega e all'idea di un 'contenitore unico' del centrodestra ...

Vertice Salvini-Orban a Milano per costituire la “Lega delle Leghe” in Europa : M5S irritato - la sinistra protesta in piazza : Nella giornata di oggi è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si svolgerà per motivi logistici nei locali della prefettura di Milano. Il Pd milanese, Anpi, la Cgil e LeU hanno indetto un presidio di protesta alle ore 17.00 in piazza San Babila, a circa 500 metri dall'evento.Continua a leggere

Condono - flat tax e banche : braccio di ferro M5s-Lega/ Ultime notizie : oggi Vertice sulla manovra : Condono, flat tax e banche: braccio di ferro M5s-Lega sui temi economici. oggi vertice sulla manovra: ecco di cosa si parlerà. Salvini non ci sarà, al suo posto Giorgietti(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:48:00 GMT)

La Lega insiste sul condono - M5s rispolvera la battaglia sulle banche. Vertice sulla manovra (senza Salvini) : Secondo Vertice sulla manovra domani a Palazzo Chigi. L'appuntamento, in cui si parlerà anche di nomine Rai, si preannuncia ad alta tensione. Tra gli alleati di governo, infatti, continua la rincorsa a cavalcare nuove misure da inserire nei provvedimenti di bilancio. Una competition interna che vede la Lega intenzionata a guadagnare spazi di manovra sui temi economici, territorio "controllato" finora dai 5 Stelle, i quali hanno appena ...

Ilva - Vertice con 62 delegazioni<br>Di Maio : "Proposta Arcelor Mittal non soddisfa" : Aggiornamento ore 12:26 - Si è appena conclusa la conferenza stampa del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, presso il suo dicastero si è svolto questa mattina il vertice sull'Ilva al quale hanno partecipato ben 62 delegazioni per confrontarsi con gli aspiranti acquirenti dell'Arcelor Mittal. Il vicepremier ha detto che oggi si è parlato soprattutto del piano ambientale, anticipando alcune date intermedie per il raggiungimento ...

Ilva - Vertice con 62 delegazioni<br>Di Maio : "Ascoltiamo tutti". I sindaci disertano : È cominciata alle ore 10 la "mega riunione" sull'Ilva al Ministero dello Sviluppo Economico. Il ministro Luigi Di Maio ha convocato ben 62 delegazioni, ma in molti hanno disertato, in particolare i sindaci dei comuni della zona interessata, capeggiati proprio dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Anche il Presidente della Provincia Martino Tamburrano ha deciso di non presentarsi. Gli assenti hanno giudicato un tavolo con così tanti invitati ...

Vertice con delegazione russa per avviare ricostruzione postbellica della Siria - : Anche per il rapido ritorno dei profughi e degli sfollati Siriani nei loro luoghi di residenza permanente. Il presidente Siriano Bashar Assad e una delegazione della Russia hanno discusso in settimana ...

Duello Lega-M5s sulle nomine Rai. Vertice Conte-Di Maio-Salvini : Ultime ore del Duello M5sa-Lega sulle nomine Rai. Entro domani il Tesoro dovrebbe indicare all'assemblea i nomi di presidente e direttore generale. Per sciogliere i nodi, nuovo Vertice a Palazzo Chigi ...

Duello Lega-M5s sulle nomine Rai. Vertice Conte-Di Maio-Salvini a Palazzo Chigi : Abbiamo parlato di economia, del decreto dignità ma anche in prospettiva di manovra, flat tax, pace fiscale", dice all'uscita da Palazzo Chigi, rispondendo a una domanda sul Vertice con il premier ...

Cassa depositi e prestiti - accordo raggiunto tra governo e Lega-M5s : chi c'era al Vertice della svolta : ... il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti , il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e quello dell'Economia Giovanni Tria .