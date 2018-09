Venezia | truffa di falsi promotori finanziari | da Gdf 6 arresti e sequestri milionari 4

Venezia : truffa di falsi promotori finanziari - da Gdf 6 arresti e sequestri milionari (3) : (AdnKronos) - Per aggirare i controlli delle Autorità di vigilanza finanziari a, il sodalizio si è avvalso di una serie di società estere con sede in Slovenia, Croazia, Gran Bretagna, grazie alle quali, tra l’altro, è stato aggirato il divieto all’esercizio dell’attività di raccolta finanziari a già i

Venezia : truffa di falsi promotori finanziari - da Gdf 6 arresti e sequestri milionari (2) : (AdnKronos) - Il meccanismo truffaldino messo in atto dall’organizzazione consisteva nell’offerta di investimenti nel mercato “Forex”1 ad altissimo e immediato rendimento. I capitali raccolti, invece di essere investiti, venivano in parte utilizzati per remunerare gli investimenti più risalenti e, i