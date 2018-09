Venezia 75 | insulti alla regista e critiche al film | io sto con The Nightingale e con

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 settembre 2018) Anche lui, Sharif Meghdoud, è un(di corti) dei quali – come molta altra gente – non conosco il valore artistico, non avendoli mai visti – e difficilmente li vedrò. Sharif è il giovanotto dal pass giallo, quello riservato alle produzioni e non ai giornalisti (mi si consenta una piccola difesa corporativa) che ha gridato a Jennifer Kent, all’apparizione del suo nome sui titoli di coda di: “Vergogna, puttana, fai schifo”. Fattaccio accaduto a, durante il 75° Festival del Cinema, in una zeppa Sala Darsena. Non mi sarebbe andato di fare pubblicità a un ragazzotto maleducato, ma tant’è il suo nome è già apparso su quotidiani e agenzie di mezzo mondo e ormai la frittata è fatta. Meghdoud si è profuso in scuse sulla sua pagina Facebook, poi eliminata: “Un rigurgito uscito da una bocca che non pensava ne a quello che diceva ne alle ...