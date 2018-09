Vela – Al via oggi le regate della World Cup Serie 2019 ad Enoshima

Olivia Newton-John - la star di “Grease” riVela : “Il cancro è tornato per la terza volta” : Olivia Newton-John compirà a fine settembre 70 anni ma per tutti è rimasta sempre la Sandy di “Grease”. Da molti anni però, si trova a combattere contro il cancro, per la terza volta in tre decenni. A rivelarlo, è stata lei stessa a poche settimane di distanza dal 40esimo anniversario dall’uscita del film che l’ha consacrata icona insieme a John Travolta. La prima era stata nel 1992, quando le era stato diagnosticato un ...

Cicada in The Flash 5 effetto collaterale del viaggio di Nora? Il nuovo trailer sVela le ultime novità : Nora e il padre sembrano avere molto in comune a cominciare dal fatto che bugie "a fin di bene" sembrano essere il loro pane quotidiano, e allora cosa aspettarsi da The Flash 5? Lo stesso trailer rilasciato allo scorso Comic Con ha confermato che la giovane figlia dei WestAllen nasconde qualcosa e che non ha detto la verità nel finale della scorsa stagione e Barry lo ha capito bene ed ecco perché la metterà con le spalle al muro, ma questo ...

CR7 alla Juve - Lopetegui sVela il retroscena : “Il Real lo ha aiutato ad andare via” : CR7 è senza ombra di dubbio uno dei calciatori più nominati dagli addetti ai lavori nelle varie interviste, sia in Italia che all’estero. A questa prassi ormai consolidata non si è sottratto neanche il nuovo allenatore del Real Madrid, Julen Lopetegui. Il tecnico non ha sicuramente passato un’estate tranquilla a causa del suo allontanamento dalla Nazionale spagnola nelle ore precedenti l’inizio dei Campionati del Mondo. ...

Silvia Toffanin sVela il primo ospite di Verissimo : Verissimo al via: Silvia Toffanin annuncia il primo ospite Sabato 15 settembre Silvia Toffanin darà il via alla 23esima edizione di Verissimo, il rotocalco di Canale5 che conduce da dodici anni ormai. Silvia Toffanin, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato il suo primo ospite: “Francesco Totti! Racconteremo la sua vita da calciatore, dirigente, padre e marito. Perchè Francesco è un campione non solo sul campo ma ...

Festival di Venezia 2018 - il regista de L’Amica Geniale riVela : “Elena Ferrante ha collaborato alla sceneggiatura via mail” : “Ho cercato di prediligere il racconto assecondandone svolte e movimenti dei personaggi. Questa è una trasposizione che tenta di riconsegnare agli spettatori le grandi scene del romanzo di Elena Ferrante da cui la serie è tratta”. Parola di Saverio Costanzo, che ha firmato la regia degli otto episodi della serie tratta da “L’Amica Geniale” il best seller della misteriosa autrice italiana, la cui identità che si cela ...

F1 - incidente al via tra Hamilton e Vettel : Alberto Antonini sVela le condizioni della Ferrari del tedesco : Il capo ufficio stampa della Ferrari ha parlato delle condizioni della monoposto di Vettel dopo l’incidente con Hamilton al via Una gara cominciata malissimo per Sebastian Vettel, riuscito a rimanere al secondo posto dopo la prima chicane ma superato alla Roggia da Lewis Hamilton. LaPresse/Photo4 Un sorpasso costato carissimo al tedesco, costretto a rientrare ai box per i danni riportati dopo il contatto con il campione del mondo. ...

Vela – XIV Palermo-Montecarlo - Alberto Bolzan al via con il maxi Rambler 88 : Alberto Bolzan al via con il maxi Rambler 88 alla XIV edizione della Palermo Montecarlo Ultima notte di quite per i cinquantaquattro scafi iscritti alla XIV edizione della Palermo-Montecarlo, appuntamento ormai divenuto un classico del calendario internazionale agostano. Lungo le 500 miglia che separano il capoluogo siciliano dal Principato di Monaco, in regime di brezze che si annunciano medio-leggere, la barca da battere sarà senza ...

CARNEVALE DI VIAREGGIO - DOMENICA SI SVelaNO I BOZZETTI SELEZIONATI : Intanto in Cittadella fervono i preparativi in vista degli spettacoli in programma. Fino al 27 agosto , ore 21,30, è di scena lo Psychiatric Circus con 'Alcatraz' che vedrà come special guest Paolo ...

Morgan torna in The Walking Dead 9 per portare via Rick Grimes? Andrew Chambliss sVela la verità : La première di mezza stagione di Fear The Walking Dead 4 lascia pensare che Morgan possa tornare indietro facendo nuovamente da ponte tra lo spin off e la serie madre, The Walking Dead 9, ma sarà vero? Proprio all'inizio dell'episodio andato in onda qualche ora fa negli Usa, Morgan ha annunciato la sua intenzione di tornare in Virginia e dal suo amico Rick Grimes e ha persino organizzato il trasporto grazie a Althea e al suo cellulare SWAT. ...

Ermal Meta di nuovo innamorato dopo Silvia : sVelata l’identità della nuova fiamma : Ermal Meta non è più single: svelata l’identità della ragazza che ha preso il posto di Silvia Pare che Ermal Meta, come emerso nei giorni scorsi, non sia più single e che la storia con Silvia Notargiacomo (dopo un lungo tira e molla) sia stata definitivamente archiviata dal cantante. La notizia, da quando è stata […] L'articolo Ermal Meta di nuovo innamorato dopo Silvia: svelata l’identità della nuova fiamma proviene da Gossip ...

Vela - Mondiali 2018 : buona giornata per gli azzurri nella classe 470 - Silvia Zennaro inizia la rimonta nel Radial : Terza giornata dei Mondiali 2018 delle classi olimpiche di Vela che si è completata regolarmente ad Aarhus, in Danimarca. Oggi hanno esordito i 49er maschili e femminili con le prime tre regate, mentre le altri classi hanno svolto senza problemi tutto il programma previsto. Domani entreranno in acqua anche gli RS:X per le prime regate di qualificazione. nella classe Finn Alessio Spadoni non riesce a migliorare la propria classifica con un 21mo ...

Viareggio Cup 2019 - sVelate le date. E si studia un torneo al femminile : Si alza il sipario sulla Viareggio Cup 2019. L'edizione numero 71 della manifestazione più importante al mondo riservata agli under 19 si disputerà dall'11 al 27 marzo. Riflettori puntati sull'Inter, ...

Fine della storia d'amore tra Fabrizio Corona e Silvia : lo riVela Gabriele Parpiglia : Fine della love story tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. A rivelarlo su Instagram, uno dei migliori amici di Fabrizio nonché giornalista di "Chi" Gabriele Parpiglia che, rispondendo alla domande curiose dei followers ha confessato che tra Fabrizio e Silvia tutto è clamorosamente precipitato. Dopo l'uscita dal carcere dell'ex re dei paparazzi, tra la coppia c'era già stato un momento di crisi poi rientrato e sembrava che nell'ultimo periodo ...

Calciomercato Juventus - c’è il via libera di Allegri per Bonucci : sVelato il retroscena sulla pace tra Leo e l’allenatore : Non ci sono ostacoli di natura comportamentale per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, svelato il retroscena della pace tra il difensore e Allegri Non ci sono più ostacoli per l’arrivo di Bonucci alla Juventus, esclusi quelli relativi alla quadra economica che i bianconeri stanno cercando ormai da qualche giorno con il Milan. LaPresse/AFP Sono caduti infatti gli ultimi dubbi sul rapporto tra il capitano rossonero e Allegri, ...