Vede incidente e si ferma a soccorrere l’automobilista | era il killer inviato a ucciderlo

fanpage

: @guidomeda D'accordo sul fatto che sia l'azione peggiore che un pilota possa fare ad un altro, qui é andata di luss… - Zed_Voibe : @guidomeda D'accordo sul fatto che sia l'azione peggiore che un pilota possa fare ad un altro, qui é andata di luss… - muoversintoscan : ? Sul raccordo #Bettolle-#Perugia, svincolo di #Pietraia riaperto e rallentamenti per incidente che vede coinvolto… -

(Di martedì 11 settembre 2018) La vittima era accorso immediatamente in aiuto dell'automobilista in difficoltà ma non sapeva che in realtà quello era ilassoldato pere impedirgli di testimoniare in tribunale in un caso di aggressione.