Vauro contro Salvini | ora il ministro è il cazzaro verde

Savona - incontro con il vignettista e scrittore Vauro Senesi e presentazione del libro "Dio è tornata. Si è fatta donna per noi" : Mercoledì 18 luglio alle ore 21,15 in piazza Sisto IV a Savona , incontro con il vignettista e scrittore Vauro Senesi e presentazione del libro "Dio è tornata. Si è fatta donna per noi" , Piemme, . ...

Vauro Senesi aderisce alla protesta-digiuno contro le politiche sui migranti : Vauro Senesi, fumettista di satira Politica, ha deciso di partecipare all'iniziativa di padre Alex Zanotelli, che prevede un digiuno con l'obiettivo di protestare pacificamente contro le politiche migratorie di Italia e UE [VIDEO]. Nelle dichiarazioni rilasciate all'Agenzia Vista, ha iniziato il suo discorso con ''Sono qui perché: prima gli italiani'', spiegando che in un Paese in cui non c'è solidarieta' per i migranti, inevitabilmente, questo ...