Vaccini | presidi Emilia-Romagna tirano dritto | ' Irregolari non entrano'

Vaccini - approvato l'emendamento che proroga l'autocertificazione fino a marzo 2019 - Presidi : 'Sarà il caos' : "Questa è una fase in cui serve certezza del diritto, sgomberare il campo dalla confusione - ha sottolineato il presidente dell'associazione nazionale Presidi, Antonello Giannelli -. Questo ...

Vaccini - approvato l'emendamento che proroga l'autocertificazione fino a marzo 2019 - Presidi : 'Sarà il caos' : "Questa è una fase in cui serve certezza del diritto, sgomberare il campo dalla confusione - ha sottolineato il presidente dell'associazione nazionale Presidi, Antonello Giannelli -. Questo ...

Scuola e Vaccini - protesta dei Presidi : 16.24 "Questa è una fase in cui serve la certezza del diritto, sgomberare il campo dalla confusione.Questo emendamento non sembra andare in tale direzione,continuando ad aumentare il caos che già regna nelle scuole.Riteniamo poi che il termine del 10 marzo per mettersi in regola con le certificazioni vaccinali sia eccessivo". Così il presidente dell'Associazione nazionale Presidi,Antonello Giannelli, sull'emendamento che punta a prorogare per ...

Vaccini : emendamento proroga autocertificazione/ Ultime notizie - tempo fino al 10 marzo : presidi - "sarà caos" : Vaccini, nuovo emendamento: prorogata l’autocertificazione. Ultime notizie, dietrofront del governo in merito alla circolare Grillo: autocertificazione valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:58:00 GMT)

Vaccini - EMENDAMENTO MAGGIORANZA CONFERMA OBBLIGO/ Ultime notizie - Associazione presidi e Pd "buona notizia" : VACCINI, torna l'OBBLIGO del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un EMENDAMENTO del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 21:00:00 GMT)

Vaccini tornano obbligatori a scuola Presidi : «Parlamento ci ha ascoltato» : Ma la circolare a doppia firma Salute-Istruzione continua a dire che per entrare in classe basterebbe la semplice autocertificazione delle famiglie

Scuola - è caos Vaccini - ultime notizie : ‘Su docenti e presidi gravano responsabilità e decisioni’ : La questione vaccini a Scuola fa discutere, ancora una volta, il mondo politico. E’ un caos completo, come sottolinea il sito di Radio Cusano Campus, visto che l’emendamento al decreto Milleproroghe rinvia, di fatto, di un anno l’obbligo vaccinale per i bimbi iscritti alla Scuola dell’infanzia e agli asili nido nella fascia di età tra i 0 e i 6 […] L'articolo Scuola, è caos vaccini, ultime notizie: ‘Su docenti ...

Vaccini : no di presidi e medici ai bimbi a scuola senza certificato : Avvio dell'anno scolastico tra le incertezze. La richiesta è che l'emendamento che rinvia l'esclusione venga ritirato -

Vaccini - i presidi : tra legge e circolare è caos |"S'impedisca l'ingresso ai figli di no vax" : L'Associazione dei presidi rilancia l'allarme: "Ci sono 10 mila bambini - scrivono - che non possono vaccinarsi per varie ragioni. E assegnare questi bambini a classi particolari non è possibile sia dal punto di vista organizzativo sia perché è una forma di segregazione che ripugna".

A scuola di Vaccini. Pediatri - medici e presidi contro i no vax : Roma. Gli alunni italiani si preparano a tornare sui banchi di scuola. La data, per le primarie e per le secondarie, quest'anno varia, a seconda delle regioni, tra il 10 e il 17 settembre. Mentre per le scuole dell'infanzia la campanella ha già rintoccato ieri e i genitori no vax hanno risposto suon

Vaccini obbligatori - rimane in vigore la legge Lorenzin. I presidi : “Impedire l’ingresso a scuola ai bambini non vaccinati” : rimane in vigore la legge Lorenzin, dunque i bambini che a breve cominceranno l'anno scolastico dovranno essere obbligatoriamente vaccinati, pena l'esclusione (fino ai 6 anni d'età) o una multa da 100 a 500 euro (per quelli compresi tra i 6 e 16 anni). Nel mentre, all'interno del decreto Milleproroghe è contenuto un emendamento che se approvato potrebbe far slittare l'obbligo di un anno.Continua a leggere

Vaccini e scuola - presidi : "Ritirare l'emendamento che rinvia l'esclusione" : A pochi giorni dall'inizio delle lezioni, resta la confusione tra legge Lorenzin e circolare ministeriale. Rezza, Iss,: "Sospendere l'obbligo è decisione avventata"

Vaccini - i presidi in audizione alla Camera : ‘Ritirare emendamento che rinvia esclusione’. Bologna - sospesi 146 bambini : Insicurezza per la salute e molta confusione. Tradotto: l’emendamento che rinvia l’applicazione dell’esclusione della frequenza per i bambini non vaccinati va ritirato. È questa la posizione dell’Associazione presidi, che oggi in audizione alla Camera ha ribadito la propria posizione: “Se passa abbiamo per questo anno scolastico un rischio di insicurezza per la salute” ha detto il presidente Antonio Giannelli. Il tutto ...

Vaccini - i presidi : tra legge e circolare è caos"S'impedisca l'ingresso ai figli di no vax" : L'Associazione dei presidi rilancia l'allarme: "Ci sono 10 mila bambini - scrivono - che non possono vaccinarsi per varie ragioni. E assegnare questi bambini a classi particolari non è possibile sia dal punto di vista organizzativo sia perché significa è una forma di segregazione che ripugna".