Vaccini | la Toscana approva la legge e conferma l’obbligo

Vaccini - la Toscana pronta ad “annullare” la decisione del governo : “Legge per l’obbligo per contrastare calo copertura” : Il Parlamento ha appena rinviato di un anno l’obbligo vaccinale per i bambini delle scuole dell’infanzia ma la Toscana non ci sta: la giunta regionale di centrosinistra guidata dal governatore Enrico Rossi è pronta a presentare il prima possibile un progetto di legge per “annullare” gli effetti degli emendamenti con cui venerdì la maggioranza gialloverde in Parlamento ha prorogato all’anno scolastico 2019-2020 l’obbligo di vaccinazione. ...

