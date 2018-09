Vaccini e tagli alle periferie | ostruzionismo del Pd alla Camera

Tra falsi e divieti le autocertificazioni diventano il nuove fronte della battaglia sui Vaccini : Secondo il ministero della Salute al momento, in tutta Italia, sono state presentate 22 autocertificazioni di vaccinazioni dichiaratamente false. Questo almeno, stando ai controlli a campione effettuati nelle ultime settimane dai carabinieri del Nas. Con l'apertura delle scuole (in questi giorni asi

Vaccini - Siclari : Forza Italia vince la battaglia a favore dei più deboli : «Il Governo ha finalmente abbracciato le posizioni di Forza Italia che, nel trattare un argomento così delicato e sensibile, ha deciso di affidarsi alla scienza, a medici ed esperti senza farsi prendere da facili entusiasmi». Finito il momento degli slogan, il Governo gialloverde fa dietrofront sul tema Vaccini e il senatore Marco Siclari, capogruppo ...

La battaglia vinta di Paolo Siani : «Il decreto Vaccini sarà ritirato - uno sbaglio sospendere l'obbligo» : «Una prima battaglia per adesso l?ho vinta. Mi sono molto battuto per far capire ai miei colleghi in parlamento che sospendere l?obbligo vaccinale era sbagliato. Il governo adesso...

Ivan Zaytsev continua la sua battaglia a favore dei Vaccini : Ma non voglio fare politica o essere strumentalizzato'. Come reazione alle opinioni di Ivan Zaytsev, in Rete, c'è chi ha espresso perfino giudizi razzisti, augurandogli di 'tornare a casa'. Ma ...

Dal lavoro ai Vaccini : la scure del governo M5S-Lega sui cavalli di battaglia Pd : Dalle nuove regole sui contratti a termine a quelle sull'obbligatorietà dei vaccini, dall'abolizione delle domeniche gratuite al museo all'Alta velocità Torino-Lione, ai fondi per lo sviluppo delle periferie. È lungo e variegato l'elenco delle misure, cavalli di battaglia dei governi di centrosinistra Renzi e Gentiloni, su cui si è abbattuta abbattuta la scure dell'esecutivo giallo verde...

Vaccini - Tartaglione - FI - chiede chiarezza a M5S : 'Battaglia di civiltà' : ... e generazionale, perché tocca innanzitutto a noi giovani batterci con forza e determinazione contro la cultura della superstizione e dell'oscurantismo e a favore della scienza". Infine, l'appello ai ...

Vaccini : l’Australia taglia gli sgravi fiscali ai genitori ‘no vax’ : ‘No Vaccini? No sgravi fiscali’. E’ stata ribattezzata così la politica intrapresa dall’Australia contro i genitori che non immunizzano i propri figli: se così decidono, ne pagano letteralmente il conto. Ed è di oggi la notizia che Sidney ha inasprito ancora di più le già vigenti regole punitive per i ‘no vax’: come riporta l”Independent’, si perdono ora 28 dollari di sgravi fiscali ogni 15 giorni ...