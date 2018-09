Usa | la ' spia russa' Maria Butina resta in carcere | pericolo di fuga

Usa - resta in carcere spia russa Butina : 3.20 Pericolo di fuga:con questa motivazione un giudice ha negato la libertà su cauzione a Maria Butina,29 anni,la presunta spia russa accusata di cospirazione per aver tentato di infiltrarsi nella Nra, la potente lobby delle armi e in altri gruppi conservatori Usa. Il giudice ha poi bacchettato sia la difesa, per aver fatto dichiarazioni ai media sul procedimento che potrebbero condizionare i potenziali giurati, sia l'accusa,per aver ...

Skripal - Londra accUsa due russi per l'avvelenamento dell'ex spia con il gas nervino. Mosca : una provocazione : La polizia britannica ritiene di aver raccolto «sufficienti indizi» per emettere un mandato di cattura internazionale nei confronti di due presunti cittadini russi per la tentata...

Sulle spiagge di LampedUsa e dell’Agrigentino nuovi sbarchi “fantasma” di migranti : La maggior parte in arrivo dalla Tunisia. Giungono in Sicilia a bordo di barche di legno e scendono Sulle spiagge dove si cambiano i vestiti per poi raggiungere le stazioni ferroviarie

Spiagge accessibili : Lido Arenella vicino SiracUsa : Una spiaggia accessibile anche ad Arenella, la cosiddetta spiaggia dei Siracusani, creata per accogliere tutti: Lido Arenella. “E’ uno stabilimento che ospita circa 400 ombrelloni quindi riesce ad avere una capienza fino a 1200 persone”, ci dice Angela De Stefano, direttore dello stabilimento. “Una spiaggia che cerca di venire incontro alle esigenze di tutti perché riteniamo che il mare debba essere di tutti, il divertimento debba essere di ...

Uova di tartaruga caretta-caretta sulle spiagge di Gallipoli - è iniziata la fase della schiUsa - : Chiunque abbia avuto la fortuna di assistere alla schiusa delle Uova sulla spiaggia racconta di uno spettacolo unico. Impossibile descrivere l'emozione che si prova nel vedere queste piccole ...

15enne abUsata sulla spiaggia di Jesolo : Era in vacanza con la famiglia a Jesolo e aveva ricevuto il permesso di allontanarsi per trascorrere una serata con gli amici in qualche locale sulla spiaggia. Una serata che la ragazzina, una 15enne ...

Venezia - 15enne abUsata in spiaggia : 10.56 Una 15enne ha subito una violenza sessuale in spiaggia a Jesolo (Venezia) mentre era in vacanza. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Venezia, mentre la Procura dei Minori ha aperto un fascicolo in base alla denuncia dei familiari della giovane. Come riferiscono i giornali locali, la ragazzina avrebbe seguito -non è chiaro se era in un locale o già in spiaggiaun ragazzo che proprio in spiaggia le avrebbe usato la violenza, ...

Tragedia in spiaggia : a Paestum un uomo accUsa un malore e muore : Un 47enne originario di Ottaviano, in provincia di Napoli, ha perso la vita nella giornata di ieri, 10 agosto 2018, su una spiaggia di Capaccio - Paestum (Salerno). La vittima, Giuseppe De Vivo, era in vacanza con la sua famiglia. Al momento del decesso, l'uomo si trovava in acqua, in compagnia della moglie e dei figli, quando, improvvisamente - colto probabilmente da un malore - ha accusato un fortissimo dolore al petto e si è accasciato a ...

Spia russa - Mosca : 'Pronti a rispondere alle nuove sanzioni Usa' : Mosca è pronta a mettere in campo "misure di risposta a quest'ulteriore passo ostile da parte di Washington". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ...

Spia russa : Mosca contro le nuove sanzioni Usa - 'sono illegali' : Il Cremlino nega ogni coinvolgimento nel tentato avvelenamento a Salisbury dell'ex Spia russa doppiogiochista Serghiei Skripal e di sua figlia Yulia con un agente nervino e definisce "illegali" le ...

Usa - durante il suo matrimonio in spiaggia vede un ragazzo che rischia di annegare : molla la moglie corre a salvarlo : Non ci ha pensato due volte Zac Edwards , 32 anni, a interrompere il servizio fotografico post matrimonio, in spiaggia, per tuffarsi in acqua e salvare un 18enne che rischiava di annegare. Lo sposo ...

Attenzione alle “Grattachecche” sulle spiagge - al ghiaccio Usato - ma non solo : Spesso nelle spiagge di tutta Italia si vedono camminare lungo la riva dei carretti che svolgono attività commerciali (illegali) di vario genere. Ci sono i venditori di costumi e vestiti, ci sono quelli che cuociono le pannocchie e le vendono(*), c’è chi vende i gelati e granite, oltre alle bevande trasportate in vere e proprie celle frigorifere(**). Sono spariti invece i venditori di Cocco. Da ragazzini il “coccobello” , una ...

Recuperati fusti in spiaggia - esclUsa presenza di sostanze radioattive o chimiche tossiche : Intervento del nucleo Nbcr del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro questa mattina per dei fusti rinvenuti sulla spiaggia tra loc. Bellino ed Simeri Mare. Le unità Nbcr hanno ...