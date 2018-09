USA | in arrivo l’uragano Florence Un milione di persone evacuate | si teme una catastrofe

“Viva l’Italia!”. Gerardo Greco - guai in arrivo : caUSA in arrivo? Il suo programma è a rischio. Chi ce l’ha con lui (e perché) : Rete 4 si rifà il look per la nuova stagione. La rete Mediaset, come ampiamente annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti 2018/2019, vivrà una sorta di anno zero. Tanti cambiamenti in arrivo, alcuni di questi già andati in porto come l’avvento di Gerardo Greco sulla poltrona più ‘ambita’: quella di direttore del telegiornale. Il giornalista, infatti, dallo scorso 10 agosto è al ‘vertice’ della ...

Hawaii - mari mossi e rovesci a caUSA dell’uragano Norman prima dell’arrivo della tempesta tropicale Olivia - possibile nuovo grande uragano del Pacifico [MAPPE] : 1/16 uragano Norman ...

Libero Consorzio di RagUSA : in arrivo oltre 3 milioni dalla Regione : Incontro col governatore Musumeci. Piazza: “Attenzione del governo regionale per viabilità provinciale, finanzianti interventi per oltre 3 milioni

Fed : economia USA forte. In arrivo altri due rialzi dei tassi : La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi d'interesse in una fascia tra l'1,75% e il 2% al termine di due giorni di vertice, ma ha giudicato l'economia americana in buona salute lasciando aperta la strada verso altre due strette del costo del

Juventus-Milan - la maxi-operazione è conclUSA : rossoneri scatenati - altri due colpi in arrivo per Gattuso : Juventus-Milan, gli ultimi ostacoli sono stati superati, si è conclusa pochi minuti fa la maxi-operazione di mercato: Higuain e Caldara al Milan, Bonucci alla Juventus. Le due società hanno trovato l’accordo totale, mentre negli incontri del pomeriggio sono stati limati anche gli ultimi aspetti riguardanti le situazioni economiche dei calciatori chiamati in causa. Caldara (senza recompra) e Bonucci sono stati scambiati alla pari per una ...

Borse : Pil USA in arrivo - Amazon fa dimenticare Facebook. : La cronaca ha offerto ieri diversi spunti per la riscossa del Toro nel Vecchio Continente. Compresa la frenata dell'euro tornato sotto la soglia di 1,17 dollari a 1,166 dollari, da 1,1725 della ...

USA - la corsa del poliziotto eroe : ecco come l’agente salva il potenziale suicida dal treno in arrivo [VIDEO] : La camera in dotazione al poliziotto immortala la folle corsa per salvare la vita di un uomo disteso sui binari Una chiamata arrivata alla stazione di polizia di Perth Amboy, negli Stati Uniti, aveva avvisato gli agenti della presenza di un uomo disteso sui binari. Giunto sul posto, l’agente Kyle Savoia si è subito accorto che la situazione era molto critica a causa di un treno in arrivo sul binario dove si trovava l’uomo sdraiato. Savoia ...

Estate in paUSA - temporali in arrivo : Roma, 16 lug., askanews, - Una forte perturbazione atlantica nelle prossime ore spazzerà via l'anticiclone africano, portando temporali e piogge intense su molte regioni. Il team del sito www.iLMeteo.

Velvet Collection su Rai1 dopo la paUSA con l’addio di Ana e l’arrivo di Monica Cruz - anticipazioni 13 e 20 luglio : I fan di Velvet Collection finalmente potranno vedere la seconda puntata. Lo spin off di Velvet avrebbe dovuto andare in onda lo scorso 6 luglio ma è stata slittata e spostata da Rai1 fino ad oggi, 13 luglio, quando finalmente scopriremo cosa ne sarà dei suoi protagonisti dopo gli ultimi scossoni. La morte di Emilio e la partenza di Ana sono i punti cruciali di questa seconda puntata e, in particolare, proprio in questo nuovo appuntamento ...

Sbarco a Trapani : conclUSA la vicenda Vos Thalassa-Diciotti - ma altre navi sono in arrivo : Si è finalmente conclusa la vicenda della nave Vos Thalassa, che dopo aver salvato 67 migranti nella notte di lunedì [VIDEO], li aveva trasferiti sulla nave Diciotti della Marina italiana. Per quanto riguarda i presunti 'facinorosi', sara' la Procura di Trapani a svolgere le indagini e a decidere come si debba procedere nei confronti degli artefici dell'ammutinamento. Ciò che è passato inosservato, invece, è stato l'attracco di altre due ...