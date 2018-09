: Usa, diritti umani: sanzioni alla Cina - TelevideoRai101 : Usa, diritti umani: sanzioni alla Cina - antonellabianc2 : @praparelli @Libero_official Chi non ha cultura e argomenti usa insulti # voi siete con le fette sugli occhi e non… -

L'amministrazione Trump sta valutandocontro funzionari e società cinesi per la repressione contro gli uiguri, minoranza turcofona musulmana nella regione dello Xinjiang. Lo sostiene il New York Times che ha raccontato la rete dei campi di detenzione nella quale il governo cinese sta rinchiudendo migliaia di musulmani uiguri, per cancellare la loro storia, cultura e identità. Il NYT precisa che dellecontro laper violazione deiCasa Bianca di discute da mesi.(Di martedì 11 settembre 2018)