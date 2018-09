US ACLI ROMA | Il 15 settembre ‘porte aperte’ alla piscina ‘Fabio Gori’ di Corviale

Roma : ‘ACLI con il cuore’ per combattere la povertà sanitaria e per la prevenzione cardiologica : Roma – Si chiama “ACLI con il cuore” l’iniziativa delle ACLI di Roma dedicata al contrasto della povertà sanitaria e per la prevenzione cardiologica che si terrà domani, mercoledì 18 e giovedì 19 luglio dalle ore 9 alle ore 13 in via Prospero Alpino, 20 a Roma. Una vera e propria «due giorni» totalmente gratuita e dedicata al cuore e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari grazie alla presenza in sede del team ...