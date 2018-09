Uragano Florence | gli Stati Uniti si preparano al suo arrivo

Usa - la costa est in stato d’emergenza per l’ Uragano Florence : un milione di evacuati : La costa est degli Stati Uniti si prepara all’arrivo del l’uragano Florence , che potrebbe colpire nei prossimi giorni. Con venti fino a 220 chilometri orari, onde di tempesta, precipitazioni eccezionalmente intense e allagamenti, i governatori degli stati South e North Carolina e Virginia, temendo i danni, hanno disposto l’evacuazione di circa un milione di persone. Il presidente Donald Trump, su Twitter, ha reso noto di essere stato ...

