Uomini che si baciano mi fanno schifo | bufera su speaker radiofonico

Radio Globo - conduttore in diretta "Schifo vedere due Uomini che si baciano"/ Roma Pride : "delusione e rabbia" : Radio Globo, conduttore shock: "Schifo vedere due uomini che si baciano". Ultime notizie, il Roma Pride contro Roberto Marchetti: "delusione e rabbia"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:10:00 GMT)

Tre Uomini e una gamba : il film che ha lanciato Aldo - Giovanni e Giacomo : Tre amici, tre cognati, tre colleghi. Una moglie in attesa, una donna in crisi, una gamba che vale una fortuna: con queste premesse inizia Tre uomini e una gamba, il primo film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, successo di pubblico e critica che aprì la strada ad una serie di altri film scritti, diretti ed interpretati dai tre attori reduci da una pausa lavorativa comune: e Italia1 lo ripropone lunedì 10 settembre alle 21.25. Tre uomini ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti abbandona Maria De Filippi : lei lo smaschera - cosa va a fare : Era già stato anticipato dallo stesso Giorgio Manetti che per la prossima stagione di Uomini e Donne non sarebbe stato tra i cavalieri del Trono Over di Maria De Filippi. Il motivo di questa decisione ...

Uomini e Donne - Ida delusa : Stefany smaschera Riccardo Guarnieri : Stefany inguaia Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: Ida furiosa E’ appena terminata la prima puntata della nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne, e le polemiche sono già divampate. Cosa è successo? C’è stato l’attesissimo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La prima ad entrare in studio è stata Ida, la quale ha dichiarato di aver scoperto che il suo fidanzato è rimasto in contatto con la tentatrice ...

Uomini e donne - l'intrattenimento low budget di Maria De Filippi che si ripete e si auto-alimenta : Recensire la prima puntata della 23esima edizione di Uomini e donne significa rischiare di scrivere cose già scritte. Non può essere diversamente per un format di successo (anche sui social) che continua a ripetersi riuscendo in maniera assai impressionante a raccontare (un certo tipo di) le relazioni interpersonali dei giorni nostri introducendo man mano, apparentemente in maniera naturale, ma in realtà assai strategicamente, piccoli ...

Il conduttore di Radio Globo in diretta : 'Che ribrezzo due Uomini che si baciano'. Un'ascoltatrice : 'Sei incivile' : Incidente diplomatico, venerdì mattina su Radio Globo, dove Roberto Marchetti, conduttore del Morning Show, è stato interrotto e rimproverato da Un'ascoltatrice, arrabbiata per un suo commento in ...

Maria De Filippi appare più giovane a Uomini e Donne : ecco perché : Maria De Filippi a Uomini e Donne appare più giovane: ecco il motivo Maria De Filippi appare, nella prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, più luminosa e radiosa. In particolare, il pubblico sui social fa notare che la nota conduttrice sembra addirittura più giovane in questa nuova stagione. Ci sono, infatti, dei […] L'articolo Maria De Filippi appare più giovane a Uomini e Donne: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e donne/ Il gabbiano vola via e dice addio alla su Gemma - perché? : Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e donne e lo ha annunciato ampiamente nei giorni scorsi sui social per spiegare anche che si darà all'imprenditoria. Cosa è successo davvero?(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:12:00 GMT)

Uomini e Donne – Chi è Greta Melileo? La corteggiatrice che ha stregato ‘al primo colpo’ Lorenzo Ricciardi [GALLERY] : Greta Melileo è la nuova corteggiatrice di Lorenzo Ricciardi, la bellissima salentina a ‘Uomini e Donne’ si è fatta già notare dal tronista Greta Melileo è una delle bellissime corteggiatrici del trono classico di questa stagione di ‘Uomini e Donne‘. La salentina ha catturato già l’attenzione di Lorenzo Ricciardi, che dopo essere stato corteggiatore di Sara Affi Fella è quest’anno tronista. Lorenzo, ...

Motocross delle Nazioni Europee - è un trionfo azzurro a Danzica : vincono sia gli Uomini che le donne : La Maglia Azzurra si impone nella competizione continentale sia con la squadra maschile che con quella femminile Non avrebbe potuto chiudersi in maniera migliore il Motocross delle Nazioni Europee a Danzica (Polonia), dominato dall’Italia grazie alle prestazioni sia della squadra maschile che di quella femminile. Proprio come nel 2015 ad Arco di Trento. Sono stati Gianluca Facchetti, Mattia Guadagnini, Valerio Lata e Matteo Luigi Russi a ...

Motocross delle Nazioni Europee - brillano gli atleti azzurri : pole position sia per gli Uomini che per le donne : Sia nella categoria femminile che in quella maschile, la Maglia Azzurra conquista la pole position nel Motocross delle Nazioni Europee Il sabato del Motocross delle Nazioni Europee a Danzica (Polonia) è stato impeccabile per la Maglia Azzurra. Dopo un ballot sfortunato, l’Italia ha reagito al meglio. La procedura con cui vengono estratte a sorte le posizioni di partenza nelle manche di qualifica aveva relegato la squadra maschile al 9° ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi - è lite anche sul trono : rispunta Sara! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Lorenzo Roccardi, scontri anche da tronisti. E ritorna in ballo in studio Sara Affi Fella...(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne Over : Chiara Carcone smaschera Angelo Pisano! : La dama di Uomini e Donne Over Chiara Carcone, lancia pesantissime accuse nei confronti di Angelo Pisano. Cosa ne penserà ora la sua ex Anna Tedesco? Questioni di triangoli amorosi? Retroscena inediti? Si, proprio così! Il cavaliere è stato smascherato! Chiara Carcone, recente dama di Uomini e Donne Over, si è fatta conoscere dal fedele pubblico per i frequenti battibecchi che ha avuto in studio con Sossio Aruta. Il calciatore partenopeo infatti ...

“Non l’hai detto!”. Temptation Island - Lara rivede Michael a Uomini e Donne. Ed ecco che succede : Anche se ora la prima, inedita edizione di Temptation Island Vip domina le cronache, non ci siamo affatti dimenticati dei protagonisti di quella Nip. A ben guardare, il docu-reality estivo di Filippo Bisciglia si è concluso poco tempo fa e nell’ultima puntata dello show, il conduttore ha tirato le fila. Due personaggi a caso: Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio. Se il falò, uno dei pochi avvenuto allo scadere dei 21 giorni ...