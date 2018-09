Unioncamere | nuovo presidente in Sicilia dopo Montante | è Pino Pace L’uomo che comprò la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 settembre 2018) L’esponente delcorso aveva votato per il simbolo del vecchio. Adesso ne raccoglie il testimone. Cambio ai vertici di. Lunedì 10 settembre il consiglio ha eletto all’unanimità – e con scrutinio segreto – il: si tratta di Giuseppedella Camera di Commercio di Trapani e già in passato sulla poltrona più alta diregionale. Proposto da Alessandro Albanese, ildella Camera di Commercio di Palermo che ne ha sottolineato la “grande esperienza maturata nel sistema camerale e nel mondo delle imprese”,prende il posto di Antonello, l’ex paladino dell’antimafia e leader di Confindustriaarrestato per corruzione il 14 maggio scorso. Prima ristretto ai domiciliari e poi finito in carcere,ha continuato a dirigerefino ...